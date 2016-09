Se define el título de la primera rueda en el Campeonato Rivera 2016

Los Consejos de Juveniles y Primera División, confirmaron detalles de la fecha a jugarse este fin de semana por cada uno de los campeonatos que están en actividad.

EN EL TORNEO SUB-18

En primera instancia señalar que el Presidente de Peñarol advirtió que el certamen de la sub-18, no estará finalizando antes de mediados de diciembre.

Restan seis fechas de la rueda clasificatoria, luego tres de la Liguilla y la posibilidad de una final por lo que, al menos, están faltando diez fines de semana.

Y no se advierte posibilidad alguna de adelantar fechas lo que podría suceder en Primera División jugando en horario nocturno en el Estadio a partir del mes de octubre.

Los juveniles estarán jugando la cuarta fecha de la rueda, el día domingo, de acuerdo a los siguientes detalles:

– En la cancha de Huracán:

Hora 9:30 Peñarol vs. Huracán.

Hora 11:30 Sarandí Universitario vs. Lavalleja.

– En la cancha de Cuñapirú:

Hora 9:30 Deportivo Colina vs. Cuñapirú.

Hora 11:30 Frontera Rivera Chico vs. Ansina.

Hora 13:30 Nacional vs. Oriental.

EN PRIMERA DIVISIÓN

En este caso se jugará la última fecha de la primera rueda, con la posibilidad que haya un campeón.

Se resolvió atrasar el comienzo de los partidos, llevándolo a la hora 14:00 para el preliminar, teniendo en cuenta que ya tenemos más de media hora más de luz solar al término de la tarde.

– El sábado, en el Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”:

Hora 14:00 Nacional vs. Deportivo Colina.

Hora 16:00 Oriental vs. Huracán.

– El domingo, en el Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”:

Hora 14:00 Cuñapirú vs. Sarandí Universitario.

Hora 16:00 Lavalleja vs. Peñarol.