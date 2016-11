Se jugará este fin de semana una nueva fecha en la Liga de Fútbol Infantil

Este fin de semana se jugará la séptima/octava fecha en el marco de los campeonatos del baby fútbol local, trofeo “Ruben Marón González”. Los detalles de la actividad de este fin de semana son los siguientes:

HOY, SÁBADO

Generación 2008 (octava fecha de la segunda rueda).

– En la cancha de Cuñapirú:

Hora 9:30 Cuñapirú vs. Sarandí Universitario.

Generación 2006 (séptima fecha de la segunda rueda).

– En la cancha de Cuñapirú:

Hora 10:30 Zé Ney AABB vs. Nacional de Básquetbol.

Hora 11:45 Sarandí Universitario vs. Nacional.

– En la cancha de Peñarol:

Hora 10:00 Oriental vs. Peñarol.

Generación 2005 (séptima fecha de la segunda rueda).

– En la cancha de Peñarol:

Hora 11:15 Lavalleja vs. Huracán.

Generación 2008 (octava fecha de la segunda rueda).

– En la cancha de Peñarol:

Hora 14:00 Zé Ney AABB vs. Peñarol.

Generación 2004 (séptima fecha de la segunda rueda).

– En la cancha de Cuñapirú:

Hora 13.00 Cuñapirú vs. Frontera Rivera Chico.

Hora 16:00 Zé Ney AABB vs. Nacional.

– En la cancha de Peñarol:

Hora 15:15 Huracán vs. Sarandí Universitario.

Hora 16:30 Peñarol vs. Nacional de Básquetbol.

MAÑANA, DOMINGO

Generación 2005 (séptima fecha de la segunda rueda).

– En la cancha de Peñarol:

Hora 10:00 Peñarol vs. Cuñapirú.

– En la cancha de Cuñapirú:

Hora 10:00 Nacional de Básquetbol vs. Sarandí Universitario.

Hora 11:15 Oriental vs. Frontera Rivera Chico.

Generación 2004 (séptima fecha de la segunda rueda).

– En la cancha de Peñarol:

Hora 11:15 Lavalleja vs. Oriental.

Generación 2003 (séptima fecha de la segunda rueda).

– En la cancha de Cuñapirú:

Hora 13:30 Sarandí Universitario vs. Nacional.

Hora 14:45 Cuñapirú vs. Huracán.

– En la cancha de Peñarol:

Hora 13:30 Peñarol vs. Oriental.

Hora 15:00 Lavalleja vs. Frontera Rivera Chico.