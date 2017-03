Se jugará mañana la segunda fecha del torneo de la categoría sub-15

En la tarde de mañana, domingo, en las canchas de Cuñapirú y Oriental se jugará la segunda fecha del Campeonato “Manuel Trinidad” de juveniles sub-15.

Partidos de atracción, teniendo en cuenta que en la primera fecha no hubo empates, por lo que hay cuatro líderes, uno que aún no ha debutado y cuatro equipos que no han logrado unidades.

El campeonato es muy corto y las chances se van limitando mucho para aquellos que pierden unidades.

Se juega a una sola rueda, solamente ocho encuentros y apenas cuatro equipos que van a continuar en el certamen jugando una Liguilla a dos vueltas.

Contra los equipos que se juegue ahora no se volverá a jugar a menos que se crucen en la liguilla y es por eso la importancia de cada uno de los partidos.

Para mañana los enfrentamientos tiene la particularidad que no enfrenta, en ningún caso, a dos ganadores de la semana pasada por lo que los cuatro tienen chances de seguir adelante y tomar ventaja en puntos.

En el Parque “Alberto y Elías Bouchacourt”, en el encuentro preliminar jugarán Sarandí Universitario ante Lavalleja,

Los verdiblancos ganaron con mucho trabajo a Nacional mientras que los decanos vienen de caer ante Cuñapirú con un segundo gol muy contestado.

En el partido de fondo el debut del Deportivo Colina, una verdadera incógnita, ante Oriental que viene de ganarle a Peñarol en lo que fue considerado el mejor partido de la fecha.

Mientras tanto, en la cancha de Cuñapirú se completa la fecha con los otros dos partidos.

A primera hora los locales ante Nacional. Cuñapirú viene de ganarle a Lavalleja, con muchísimo trabajo y con jugadores muy nerviosos en el debut.

A segunda hora Peñarol ante Frontera Rivera Chico, aquí los ganadores de la primera fecha son los rojos de Cuaró mientras que los aurinegros se perdieron la gran posibilidad al comenzar ganando por dos goles su partido ante Oriental y terminar perdiendo esa ventaja.