Se jugó un buen partido y se opacaron las figuras rojiblancas

Fue un buen partido jugado por nuestra selección celeste, mucho más si lo comparamos con el partido que los mismos equipos habían jugado un par de días antes.

No podemos olvidar aún, que el sábado pasado, en nuestro propio estadio los rojiblancos fueron dueños de las acciones, dominaron con la experiencia de varios de sus jugadores y se nos llevaron una nueva victoria de nuestra propia casa.

Los celestes trabajaron para revertir esa situación en el “Raúl Goyenola” y Julio Ferreira habló una y mil veces con los jugadores para que no se reiteraran los errores que aquí se habían cometido.

Desde el comienzo mismo del partido vimos a un conjunto riverense con una actitud diferente.

Comenzamos con el trabajo del técnico porque se presentó un esquema táctico diferente, jugamos con tres en el fondo pero con dos laterales volantes que cumplieron con la función y con dominio en el medio lo que no había sucedido el sábado pasado.

Por eso no llamó la atención que a los 17 minutos la celeste ganaba el partido por uno a cero.

El gol fue en la ejecución de un remate libre que se desvió en la barrera descolocando, por completo al golero local, pero, justo es decirlo, ya se habían hecho méritos como para merecerlo.

Por el contrario, Tacuarembó no acertaba un pase, jugaba al pelotazo largo que siempre fue dominado por la defensa celeste.

Rivera jugaba muy bien y eso era lo más importante en el partido y hasta hubo posibilidades de lograr otro gol en el primer tiempo que comenzara a definir el partido a nuestro favor.

Se terminó el primer tiempo en el momento exacto que los locales lo deseaban porque no acertaban una.

Sin embargo, y se sabía que ello iba a suceder, desde el comienzo de la etapa complementaria, volcaron la cancha hacia nuestro arco y no extrañó que en pocos minutos se llegara al empate.

Parecía que se desarmaba el esquema, que los rojiblancos iban a dar vuelta el resultado y la tribuna empujó, el técnico varió pero la celeste se rehabilitó.

Tuvo un final de partido realmente muy bueno desde todo punto de vista y faltó únicamente el gol.

Es más, en la última jugada del partido, con un rival con diez jugadores por la expulsión de Sebastián García hubo una jugada que no se entendió en absoluto.

No vimos ninguna falta del jugador rojiblanco al celeste pero el trinitario la sancionó pero con un error porque si él vio la falta, fue adentro del área y él la sancionó en la medialuna.

Se pudo y hasta ganar y podemos afirmar que hubo méritos para ello.

Un triunfo hubiera sido excelente pero el empate nos deja aún vivos en la posibilidad de clasificar a la siguiente fase.

LOS DETALLES

TACUAREMBÓ 1 RIVERA 1

Cancha: Estadio “Ing. Raúl S. Goyenola”. Hora de comienzo: 22:00. Público: 1.300 personas. Entradas vendidas: 887. Recaudación $ 120.000 (aproximado). Jueces: Federico Núñez. Lincoln Milans y Jorge López (terna de Flores y Durazno Capital).

TACUAREMBÓ: Eduardo Jonathan Vaz; Nicolás Borgarelli, Walter Fabián Pereira, Alberto Sebastián García Álvaro Daniel Duarte, Julio Heber Almeida, Jonathan Alexis de Los Santos, Luis Ricardo Lima, Marcio Paolo Galli, Luis Ney Pintado y Octavio Daniel Siqueira. D.T.: Armando Javier Duarte.

Cambios: A los 16’ Gonzalo Colman por Ney Pintado; a los 23’ Sebastián Sánchez por Marcio Galli; a los 36’ Esteban Bentos por Octavio Siquiera. Todos en el segundo tiempo.

Gol: Octavio Siqueira a los 4’ del segundo tiempo.

Observaciones: A los 36’ del segundo tiempo fue expulsado Sebastián García.

RIVERA: Yai Andrés Fontes, Rodrigo Silva, Walter Andrés Boldrini, Andrei Florindo Vargas, Álvaro Amado, Cristian Fabricio Ferreira, Marcelo Ignacio López, Marcos Giovanni Boldrini, Sebastián Rosano, Marcos Andrés Ramos y Anderson Pérez. D.T.: Julio Ferreira.

Cambios: Al 1’ Marcio Camy por Sebastián Rosano; a los 10’ Richard Gómez por Marcos Ramos; a los 32’ Luis Eduardo García por Marcelo López. Todos en el segundo tiempo.

Gol: Sebastián Rosano a los 17’ del primer tiempo.