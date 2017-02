Sin jugar bien se hace difícil ganar un partido frente a un muy buen rival

La celeste juvenil no pudo repetir las buenas actuaciones que venían precediendo a este grupo. Lejos, muy lejos estuvimos de jugar un partido al menos aceptable.

Quizás una parte del primer tiempo si es que somos pocos exigentes, es lo que podemos rescatar de la actuación de los gurises celestes en un partido donde se necesitaba el máximo de concentración.

Hubo errores notorios como por ejemplo pretender llegar por vía aérea a la defensa rival cuando los dos zagueros sanduceros eran los jugadores más altos que había en el campo de juego.

Sin embargo, cuando se tocó en el medio, cuando Fagúndez y Sánchez hicieron mover al equipo, con un Miqueas Silva despierto y Lucas Gómez con sed de gol, el camino se abría para nuestra selección.

Tanto que un cabezazo de Lucas Gómez pasó muy cerca y un remate del mismo jugador, apenas desviado cuando el golero de Paysandú solamente atinaba a mirar.

Pero vino lo inevitable, el gol de la visita en excepcional jugada personal del lateral Borges que fue abriendo camino por la izquierda.

Allí comenzaba a marcarse la diferencia, la visita había tenido pocas oportunidades pero se retiraba el primer tiempo con victoria parcial y lograda en el momento que duele más, en el final.

Por si fuera poco, cuando la celeste intentaba la recuperación en el comienzo del complemento, llegaba el segundo gol de los sanduceros que fue el golpe letal que sufrimos.

Después el desconcierto, fue imposible hilvanar una sola jugada de gol de allí hasta el final del partido.

Hubo desesperación adentro y desconcierto afuera porque los cambios no cambiaron absolutamente nada.

Se pretendió encontrar la solución de la carencia ofensiva con Alejandro Cantos que no venía siendo utilizado como delantero y luego el ingreso de Facundo González que debió haber sido el primer cambio y cuando restaba muy poco para intentar una recuperación pero quitando del campo de juego a Samuel Duarte dejando el mediocampo libre para los sanduceros manejaran a gusto la pelota y es más, a partir de allí y hasta el final del partido fueron ellos los que estuvieron con mayores posibilidades de concretar el tercero que nosotros de descontar.

Un resultado adverso, con dos goles de visita que siempre influyen en la decisión.

Cuesta arriba enorme para nuestros jóvenes.

LOS DETALLES

RIVERA 0 PAYSANDÚ 2

Cancha: Estadio “Atilio Paiva Olivera”. Hora de comienzo: 19:00. Jueces: Walter Correa, Kleiber Otegui y Wilson Sanguinetti (terna de Tacuarembó).

RIVERA: Rodrigo Ezequiel de Bellis, Juan Gabriel Díaz, Pablo Alcoba, Nicolás Rodríguez, Cleber Danilo Gómez, Samuel Duarte, Lucas Fagúndez, Miqueas Silva, Lucas Sánchez, Lucas Gómez y Edgard Deivid Presa.

Cambios: A los 19’ Alejandro Cantos por Deivid Presa; a los 27’ Facundo González por Samuel Duarte. Ambos en el segundo tiempo.

PAYSANDÚ: Matías Camejo, Leonel Gavotto, Santiago Sosa, Alfredo Pintos, Fabián Borges, Maximiliano Perg, Eduardo Sánchez, Marcos Méndez Enzo Leguizamo, Ivo Guimaraens e Ignacio Cabaña.

Cambios: A los 30’ Lucas Hayte por Ignacio Cabaña; a los 39’ Brian Rojas por Enzo Leguizamo y Facundo Coria por Marcos Méndez. Todos en el segundo tiempo.

Goles: Fabián Borges a los 42’ del primer tiempo e Ignacio Cabaña a los 3’ del segundo tiempo.