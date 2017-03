Sub-15: Lavalleja fue quien ganó el sorteo y jugará ante Peñarol como local

Al fijarse la tercera fecha de la rueda única del certamen juvenil sub-15, correspondía jugar en la cancha de Sarandí Universitario, que tiene fecha libre, y el otro encuentro se decidiría entre las canchas de Peñarol y Lavalleja.

Precisamente, Peñarol y Lavalleja juegan entre sí en esta oportunidad y el sorteo determinó que el partido se va a jugar en la cancha del decano.

Como consecuencia de ello, Nacional, que debía ir hasta el complejo verdiblanco junto con otros tres equipos, solicitó modificar el escenario teniendo en cuenta que tres de ellos pertenecen a la zona oeste de la ciudad y les quedaba bastante lejos, mientras que el otro era Oriental.

Se acordó entonces, por mayoría de votos modificar la rotación de escenarios y se fijaron dos partidos en la propia cancha de Peñarol.

Para la próxima semana se va a jugar en la cancha de Sarandí Universitario y se realizará un sorteo entre las canchas de Cuñapirú y Oriental.

En la fecha pasada se vendieron ciento cuarenta bonos colaboración, pero ello no alcanzó para cubrir los costos, que ascienden a más de catorce mil pesos.

Cada uno de los clubes deberá aportar $ 835 para cubrir el déficit.

LOS DETALLES

La tercera fecha se va a jugar el próximo domingo, de acuerdo al siguiente detalle:

– En la cancha de Peñarol:

Hora 9:30 Frontera Rivera Chico vs. Nacional.

Hora 11:10 Oriental vs. Cuñapirú.

– En la cancha de Lavalleja:

Hora 9:30 Deportivo Colina vs. Huracán.

Hora 11:10 Lavalleja vs. Peñarol.