Todo puede quedar decidido este fin de semana, o no…

Campeonato Rivera de Primera División A:

La primera rueda del Campeonato Rivera de Primera División podrá quedar definida este fin de semana, y para que ello suceda, son Lavalleja y Peñarol, en ese orden y en un cruce directo, los que tienen posibilidades de lograr el título.

Concretamente debemos partir de la premisa que solamente el decano depende de sí mismo para ser el campeón, porque tiene doce unidades y de ganar será inalcanzable. También aún puede ser campeón con un empate ante el aurinegro, en el caso que Oriental no logre ganarle a Huracán.

Aparece entonces Peñarol, el rival de los albinegros, que tiene diez unidades y de ganar llegaría a trece y con trece puede ser campeón, en el caso que Huracán le quite unidades a Oriental.

Pero también aparece Oriental, que -alentado por el empate logrado en la hora ante Sarandí Universitario, el pasado fin de semana- si bien no puede ser campeón en esta fecha, igual tiene posibilidades de llegar a la definición.

En este caso, deberá aspirar a ganar su partido y que el resultado del otro encuentro lo favorezca para llegar a una instancia final para definir (ante Lavalleja o Peñarol) el ganador de la primera rueda.

Si Peñarol y Oriental ganan sus partidos, deberán definir en partido extra. También puede haber un partido extra entre Oriental y Lavalleja si los azules ganan y los decanos empatan.

Es por todo ello que el partido de esta tarde entre Oriental y Huracán adquiere una importancia vital.

Pero dependiendo el resultado de este encuentro, adquiere relevancia el de mañana cuando decanos y aurinegros irán a la cancha a buscar estar en la definición.

No podemos perder de vista que igualmente son importantes los resultados, independientemente de la obtención del título, una vez que no podemos olvidar que sigue en curso una puntuación anual cuya tabla es aún más importante, porque el ganador de ella, ese sí, será el finalista del certamen mientras que el campeón de la rueda, en el mejor de los casos, habrá de clasificarse a una semifinal.

Y también los otros partidos que componen esta última fecha de la rueda ya que también está en juego la tabla del descenso exactamente en la mitad del certamen mayor de nuestro fútbol.

LOS DETALLES

Última fecha de la primera rueda del Campeonato Rivera “Kelby Oroná”.

– Hoy, sábado, en el Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”:

Hora 14:00 Nacional vs. Deportivo Colina.

Hora 16:00 Oriental vs. Huracán.

– Mañana, domingo, en el Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”:

Hora 14:00 Cuñapirú vs. Sarandí Universitario.

Hora 16:00 Lavalleja vs. Peñarol.