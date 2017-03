Todos al estadio, a acompañar a la celeste en esta nueva instancia

Esta noche comienza la disputa de los cuartos de final de la Copa Nacional de Selecciones, entre las seis mejores del interior.

Hoy se jugarán los otros dos partidos, porque el de nuestra selección ante los arachanes ha sido postergado para mañana, ante un pedido formulado por la Liga Departamental de Fútbol de Rivera.

Se dice que esta noche, para la hora en que estaba fijado el encuentro, hay un porcentaje muy elevado de probabilidad de lluvias intensas y esa fue la razón del pedido. Toda la expectativa se pasa entonces para mañana.

La celeste busca, en principio, revivir lo del año 2006 cuando llegamos a la final ante la representación de Colonia, para luego intentar llegar a la consagración final, lo que se logró por última vez en 1985.

La representación riverense ha demostrado tener condiciones de llegar a las instancias finales basado en un equipo que ha logrado un máximo rendimiento luego de un cambio de sistema e incluso de funciones.

La celeste ha sido otro equipo a partir del partido jugado en Tacuarembó por la Serie y a partir de allí comenzó a cimentar una actuación que ya, a esta altura, es considerada realmente excepcional y satisface a los aficionados, mucho más teniendo en cuenta que el año pasado estuvimos sumidos en un profundo olvido en el panorama del interior uruguayo.

El rival en esta oportunidad es la selección arachana, a la que enfrentamos oficialmente hace dos años atrás pero sin suerte alguna, porque no teníamos un equipo competitivo. Después nos volvimos a ver hace pocas semanas, antes del comienzo de este certamen, pero en un partido amistoso del que se pueden extraer muy pocas conclusiones.

Lo demás son apenas especulaciones porque mucho se ha hablado de un invicto logrado por los albicelestes en la Serie. obteniendo la totalidad de los puntos disputados, pero hay que tener en cuenta los rivales que tuvo.

Los arachanes jugaron ante Treinta y Tres, que no ha conformado para nada y ya está eliminado del certamen, y los otros rivales eran Río Branco y Cerro Chato.

Luego, en la siguiente fase tuvo como rival a Casupá y el primer rival de riesgo fue Canelones del Este en la final de la regional Centro Este, y fue precisamente el equipo canario el que le quitó el invicto.

Recién en la revancha Cerro Largo ganó y luego lo hizo en la tanda de penales, por lo que debemos concluir que no es un rival “extremadamente complicado” como se ha pretendido explicar, aunque sí es un rival de riesgo. Porque también es interesante analizar el camino de los celestes, que fue sin duda alguna mucho más complicado.

Por ello, y por la historia, se trata de un clásico y la celeste debe ganar para llegar con relativa tranquilidad a la revancha.

LOS DETALLES

Mañana, domingo 12 de marzo. Partido de ida de los cuartos de final de la Copa Nacional de Selecciones.

– Estadio “Atilio Paiva Olivera” de Rivera:

Hora 20:00 Rivera vs. Cerro Largo. Jueces: Fernando Martínez, César Suárez y Fabricio Trezza (terna de Florida). Veedor: Miguel Alfonso (Consejero de OFI).