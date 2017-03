Consejero Miguel Venturiello: UTU recibió 32.000 nuevos alumnos, 4% más que en 2016

En el inicio del ciclo lectivo 2017, los centros de UTU registraron un crecimiento de 4% en la matrícula de estudiantes, informó el consejero Miguel Venturiello. El jerarca realizó un balance positivo del comienzo de clases y aseguró que la estructura edilicia es óptima para atender a 32.000 nuevos alumnos. El objetivo de las autoridades es llegar este año a 100.000 estudiantes en toda la enseñanza técnica.

Al participar en la jornada de ayer, lunes 6 de marzo, junto con el resto de las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en una bienvenida a los alumnos del Instituto Normal de Enseñanza Técnica (INET), Venturiello dijo que el objetivo del Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP) es que todos los estudiantes que se inscribieron en UTU puedan concurrir a clases.

Para ello, se realizará esta semana un trabajo exhaustivo que implicará estudiar la situación de cada alumno. El consejero explicó que se analizará la información entre los estudiantes inscriptos que no asistieron, con la de aquellos que en una primera instancia no obtuvieron cupos.

Venturiello no descartó abrir nuevos grupos como forma de dar cumplimento a la demanda existente. Entre las carreras con mayor cantidad de inscriptos están Audiovisual, Gastronomía y Deporte, según indicó.

Otras como Electricidad, Administración, Turismo y Belleza también recibieron un importante número de inscriptos. En Montevideo hay mayor interés por carreras vinculadas al sector industrial aunque a nivel nacional la demanda es pareja, señaló Venturiello.

La UTU recibirá en 2017 a 32.000 nuevos estudiantes, un 4% más que el año pasado. De esta manera, se consolida la tendencia de crecimiento de la matrícula en la enseñanza terciaria iniciada en 2005, destacó.

El objetivo de las autoridades es que este año el número total de estudiantes de enseñanza técnica alcance a 100.000 personas.

Además de Venturiello, participaron en la bienvenida a los alumnos del INET, el presidente de la ANEP, Wilson Netto, la directora de Secundaria, Celsa Puente, la directora del CETP, Nilsa Pérez, la directora del Consejo de Formación en Educación, Ana Lopater, y el consejero de la ANEP, Robert Silva.