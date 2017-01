Síntesis policial: Atentado violento al pudor, lesiones personales, hurtos y rapiñas

ATENTADO VIOLENTO AL PUDOR – PROCESAMIENTO. El pasado viernes el Magistrado de Turno dispuso el procesamiento con prisión del masculino A.R.J.V., oriental, de 56 años, “por la presunta comisión de un delito de atentado violento al pudor”. Dicho masculino fue denunciado el pasado lunes 2 de enero, por haber manoseado a una niña de seis años, frente a su finca en Ruta al Aeropuerto. El masculino fue detenido el pasado martes por personal de la Oficina Departamental de Violencia Doméstica y de Género, y el pasado viernes, luego de la instancia judicial correspondiente, se dispuso su procesamiento con prisión. El imputado fue prontuariado en la Oficina Departamental de Policía Científica y conducido a la Unidad de Internación para Personas Privadas de Libertad Nº 12 “Cerro Carancho”. Trabajó personal de la Oficina Departamental de Violencia Doméstica y de Género.

LESIONES PERSONALES – PROCESAMIENTO. Ampliando comunicado relacionado con el hecho ocurrido en la jornada del pasado martes, donde efectivos de la Seccional 1ª acudieron a un llamado a calle Dr. Anollés, en barrio Centro, donde intervinieron al masculino J.C.T.S., oriental, de 48 años, el cual había agredido a un adolescente de 16 años, arrojado nafta al mismo y a su madre, una femenina de 40 años. En la mañana del pasado miércoles fue puesto en libertad por disposición judicial, con prohibiciones de acercamiento hacia las víctimas, a lo que el mismo hizo caso omiso, concurriendo nuevamente a proferir amenazas. Efectivos de la Seccional 1ª lograron intervenirlo nuevamente y realizaron una inspección ocular en la finca del masculino incautando allí tres plantas de marihuana, siendo detenido y conducido a la Seccional. En la tarde del pasado viernes, luego de la instancia judicial correspondiente, el Magistrado de Turno dispuso el “procesamiento sin prisión de J.C.T.S., como presunto autor penalmente responsable de un delito de violencia privada en régimen de reiteración real con un delito de lesiones personales. Se le impone como medida sustitutiva: a) La prohibición de acercamiento y/o comunicación respecto a las víctimas, por el término de 120 días, a una distancia no inferior a doscientos metros. b) La obligación de someterse a un tratamiento psiquiátrico de conformidad con la sugerencia de la perito, por el plazo de seis meses, debiendo acreditar el inicio y la continuidad del tratamiento ante esta sede, periódicamente cada cuarenta y cinco días”. Trabajó personal de Seccional 1ª.

HURTO DE VEHÍCULO. Ampliando comunicado relacionado al hecho ocurrido en la madrugada del pasado martes, cuando hurtaron el automóvil matrícula MBH-7534, que había sido dejado estacionado en calle Agustín Ortega, entre Avda. Sarandí y Agraciada, el cual tenía en su interior un celular, documentos varios, y la suma de US$ 100 (cien dólares) y $ 700 (setecientos pesos). En la noche del pasado viernes, dicho vehículo fue localizado abandonado en Ruta 30 próximo al kilómetro 253, en jurisdicción de Seccional 3ª, volcado sobre la banquina norte, con las luces encendidas. Al lugar concurrió personal de Seccional 3ª y una dotación de Bomberos, quienes realizaron las actuaciones correspondientes, derivando el vehículo a la Seccional. Enterado el Juez de Paz de la 3ª Sección Judicial, dispuso: “Policía Científica para relevamiento fotográfico y huellas digitales a posterior entrega del vehículo al usuario”. Trabaja personal de Seccional 3ª.

INTENTO DE HURTO EN INTERIOR DE LOCAL. En la tarde del pasado viernes efectivos de la Seccional 1ª intervinieron al masculino J.C.D.R., oriental, de 65 años, el cual fue sorprendido en el interior de una peluquería emplazada en calle Reyles y Nieto Clavera, donde la propietaria de la misma notó la falta de $ 1.700 que se encontraban en el interior de su cartera. Enterado el Magistrado de Turno dispuso: “libertad en calidad de emplazado sin fecha, averiguar en actas. Elevar antecedentes”. Trabajó personal de Seccional 1ª.

HURTO EN FINCA. El pasado viernes, de una finca ubicada en calle Luis Batlle Berres casi Paysandú, durante la ausencia de sus moradores desconocidos ingresaron y hurtaron dos televisores, uno de 42 pulgadas y otro de 32 pulgadas, y una consola de videjouegos, todo avaluado en $ 40.000 (cuarenta mil pesos). Investiga personal de Seccional 10ª.

HURTO EN FINCA. Entre el pasado día 1 de enero y la jornada del pasado viernes, de una finca emplazada en calle Brasil esquina Treinta y Tres Orientales, en villa Vichadero, durante la ausencia de sus moradores, desconocidos ingresaron y hurtaron un televisor de 18 pulgadas, avaluado en $ 5.000 (cinco mil pesos). Investiga personal de Seccional 8ª.

INTENTO DE HURTO A COMERCIO. En la madrugada del pasado viernes, próximo a la hora 0:50, personal de Seccional 1ª intervino al adolescente de iniciales M.N.O.B., oriental, de 17 años, frente a un comercio ubicado en calle Paysandú entre Agraciada y Sarandí, incautando con el mismo dos gorros de tela de colores rojo y azul, los cuales habrían sido sustraídos de dicho comercio mediante la utilización de un alambre en forma de gancho. El adolescente fue trasladado a la Seccional y a posterior derivado a dependencias del INAU, donde permanece a disposición de la Justicia. Trabaja personal de Seccional 1ª.

RAPIÑA. En la tarde del pasado viernes un masculino llegó a una finca emplazada en calle Zoe Taroco, donde solicitó alimentos a su propietario, el masculino C.E., oriental, de 78 años, por lo que luego que el mismo accediera, el desconocido toma en forma violenta desde un bolsillo de la camisa, una billetera conteniendo $ 500 (quinientos pesos) y se da a la fuga, con ello ocasionando lesiones a la víctima. Trasladada la víctima en móvil policial al Hospital local, y vista por facultativo se le dictaminó a C.E. “escalpe en antebrazo izquierdo, más o menos de 8 por 4 centímetros”. Investigan efectivos de la Seccional 9ª.

RAPIÑA. En la noche del pasado viernes, próximo a la hora 20:30, en momentos en que el masculino de iniciales S.L.O., oriental, de 48 años, quien se desempeña como cambista en la vecina ciudad de Livramento, se encontraba en un estacionamiento frente a su domicilio en calle Florencio Sánchez entre José María Damborearena y Juana de Ibarbourou, acompañado por el masculino de iniciales J.N.V.A., oriental, de 38 años, cuando fueron sorprendidos por dos desconocidos, quienes vestían ropas oscuras, cascos color negro, ambos de complexión gruesa, estatura aproximadamente 1,80 metros, usando chaleco reflectivos color naranja, quienes mediante amenazas le exigieron al primer nombrado, la entrega de una mochila que portaba, originándose allí un forcejeo, realizando uno de los delincuentes dos o tres disparos con un revólver, sin llegar a lesionar a las víctimas, apoderándose de la mochila y fugándose en una motocicleta roja, llevándose la mochila que contenía en su interior US$ 17.000 (diecisiete mil dólares), aproximadamente $70.000 (setenta mil pesos) y aproximadamente R$ 20.000 (veinte mil reales). Investiga personal de Seccional 10ª.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO. En la mañana del pasado viernes, se verificó un siniestro en Avda. Sarandí y Gral. Lavalleja, en momentos en que la motocicleta matrícula FAK-2177, guiada por el masculino C.A.P.B., oriental, de 27 años, circulaba por Avda. Sarandí con dirección sur y al llegar a dicha intersección embiste al masculino C.A.R.S., oriental, de 75 años, quien pretendía cruzar Avda. Sarandí hacia la acera este. Trasladado el peatón en ambulancia a un centro asistencial, visto por facultativo le dictaminó “traumatismo de miembro inferior derecho, herida cortante en pierna izquierda”. Se realizó test de espirometría al conductor y al peatón con resultado negativo. Trabajó personal de la Brigada Departamental de Tránsito. Se enteró al Magistrado de Turno.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO. En la tarde del pasado viernes, se verificó un siniestro en Faustino Carámbula y Fernández Crespo, en momentos en que la motocicleta matrícula FUR-694, guiada por la femenina R.M.B., oriental, de 39 años, circulaba por calle Fernández Crespo con dirección norte y al llegar a dicha intersección, para evitar una colisión, desvía a la camioneta matrícula QAB-7161, que era guiada por el masculino L.F.P.A., oriental, de 50 años, y lo hacía por Carámbula con dirección oeste, cayéndose al pavimento. Trasladada en ambulancia a un centro asistencial, y vista por el facultativo, se le dictaminó “politraumatizada en vía pública. Traumatismo hemicuerpo derecho. No fractura miembro superior derecho. No fractura miembro inferior izquierdo. No otras fracturas. Excoriaciones en pie derecho”. Se les realizó test de espirometría a ambos conductores, con resultado negativo. Trabajó personal de la Brigada Departamental de Tránsito. Se enteró al Magistrado de Turno.

AVERIGUACIÓN DE PARADERO. Se solicita la colaboración de la población para localizar al masculino José Ignacio Susaeta Rodríguez, oriental, de 23 años. El mismo es de complexión delgada, altura aproximada de 1,85 metros, cutis blanco, ojos marrones, cabello lacio castaño oscuro. El mismo falta de su hogar en el Departamento de Montevideo desde el día 21 de enero del año 2015. Por cualquier información comunicarse al Servicio de Emergencia 462-911 o con la dependencia policial más próxima.