Síntesis policial: Hurtos, abigeato, incendio e incautación de estupefacientes

HURTO. Ampliando comunicado relacionado con el hurto de una garrafa de gas de 13 kilogramos, hecho ocurrido en la noche del pasado martes en la ciudad de Tranqueras, donde desconocidos ingresaron al patio de una finca emplazada en calle Florida, entre Nicolás Connio y Simón Bolívar, hurtando dicho objeto y por el cual en horas de la tarde del pasado miércoles, personal de Seccional 3ª detuvo en la intersección de calles 25 de Agosto e Ituzaingó de aquella ciudad, a los masculinos J.A.R. da R., oriental, de 27 años y L.R.A.V., oriental, de 20 años, los cuales cargaban en una bicicleta una garrafa de gas, no sabiendo justificar la procedencia de la misma y contradiciéndose en las declaraciones. Enterado nuevamente el Juez de Paz de la 3ª Sección Judicial dispuso: “Libertad para L.R.A.V., y emplazado sin fecha, cese de detención para J.A.R. da R., que quede emplazado sin fecha y que se eleven antecedentes”. Trabajó personal de Seccional 3ª.

INCENDIO. Ampliando comunicado relacionado al incendio ocurrido en la madrugada del pasado miércoles, próximo a la hora 3:10, en una finca emplazada en calle 25 de Agosto en la ciudad de Tranqueras, donde efectivos de la Seccional 3ª y Bomberos sofocaron el foco ígneo, pudiendo constatar pérdidas parciales en el techo de paja y zinc, sin tener que lamentar víctimas. El pasado jueves, personal de Seccional 3ª detuvo al masculino de iniciales H.M.R. da R., oriental, de 24 años, quien podría tener participación en el hecho. Enterado el Magistrado de Turno dispuso: “cese de detención para H.M.R. da R., y que quede emplazado sin fecha y se eleven antecedentes”. Trabajó personal de Seccional 3ª.

HURTO DE VEHÍCULO – PROCESAMIENTO. Ampliando comunicado relacionado con la detención por parte de personal de Seccional 3ª, de C.Y.A.L., oriental, de 37 años, y A.A.R.G., de 37 años, acusados como presuntos autores del hurto de una motocicleta sin chapa matrícula, hecho ocurrido en la tarde del pasado miércoles, próximo a la hora 19:00, frente a una vivienda ubicada en calle 18 de Julio de la ciudad de Tranqueras, siendo dicho vehículo recuperado abandonado en Ruta 30 próximo al puente del Río Tacuarembó. El pasado jueves, conducidos a la Sede Judicial y finalizada la instancia correspondiente, el Magistrado de Turno dispuso: “el procesamiento sin prisión y bajo caución juratoria de A.A.R.G., como presunto autor de un delito de hurto especialmente agravado por encontrarse la cosa expuesta al público por la costumbre o la necesidad. El procesamiento sin prisión y bajo caución juratoria de C.Y.A.L., como presunto autor penalmente responsable de un delito de encubrimiento. Como medida sustitutiva a la prisión se impone a ambos encausados la obligación de comparecer a la Seccional Policial correspondiente a su domicilio, una vez por semana, con obligación de permanecer una hora cada vez, por el término de 60 días”. Trabajó personal de Seccional 3ª.

HURTO EN OBRA – PROCESAMIENTO. Ampliando comunicado relacionado con la detención por parte de personal de Seccional 3ª, del masculino R.G.T.A., oriental, de 20 años, quien tenía en poder una bicicleta y tres bolsas de portland de 25 kilogramos, posiblemente producto de hurto a una obra en construcción en las viviendas MEVIR de aquella ciudad, de donde denunciaron la falta de un total de cinco bolsas de portland de 25 kilogramos cada una, avaluadas en un total de $ 1.200 (mil doscientos pesos) aproximadamente. Conducido a la Sede Judicial y finalizada dicha instancia, el Magistrado de Turno dispuso: “el procesamiento con prisión de R.G.T.A., como presunto autor de un delito de hurto en carácter de autor”. Trabajó personal de Seccional 3ª.

HURTO – PROCESAMIENTO. Ampliando comunicado relacionado al hecho ocurrido en la tarde del pasado viernes 9 de setiembre, cuando de una finca emplazada en viviendas del barrio Lagunón, mediante la efracción de la ventana del fondo, hurtaron un televisor de 40 pulgadas, avaluado en $ 10.000 (diez mil pesos). Hecho por el cual el pasado miércoles, personal de Seccional 10ª, tendientes al esclarecimiento del hecho, lograron localizar y detener al masculino de iniciales D.A. dos S. dos S., oriental, de 21 años, acusado como presunto autor del ilícito. El pasado jueves, conducido a la Sede Judicial y una vez finalizada la instancia correspondiente, el Magistrado de Turno dispuso: “el procesamiento con prisión de D.A. dos S. dos S., como presunto autor de un delito continuado de hurto especialmente agravado por la penetración domiciliaria (Art. 341,1 del CP)”. Trabajó personal de Seccional 10ª.

HURTO DE VEHÍCULO – PROCESAMIENTO. Ampliando comunicado relacionado con el hurto de la motocicleta matrícula FCR-404, la cual había sido dejada estacionada en calle Leguizamón y Aparicio Saravia, en la madrugada del miércoles, siendo recuperada seguidamente por personal de Seccional 10ª, quienes tendientes al esclarecimiento del hecho patrullaban barrio La Estiva y localizan al vehículo en calle Congreso Oriental, en poder del masculino J.E.D.R., oriental, de 20 años, quien fue detenido y conducido a la Seccional Policial. El pasado jueves, conducido a la Sede Judicial y una vez finalizada la instancia correspondiente, el Magistrado de Turno dispuso: “El procesamiento sin prisión y bajo caución juratoria de J.E.D.R., como presunto autor de un delito de hurto”. Trabajó personal de Seccional 10ª.

CONTRABANDO – PROCESAMIENTO. Ampliando comunicado relacionado con la detención por parte de personal de la División de Investigaciones, de los masculinos de iniciales M.T.G. do N., oriental, de 46 años, y F.A.C., oriental, de 42 años, quienes en la tarde del pasado miércoles circulaban en la camioneta matrícula FRB-5378, y con los cuales se incautó noventa cartones de cigarrillos, diecisiete cajillas de cigarrillo, dos calculadoras, dos celulares, la suma de $ 16.879 (dieciséis mil ochocientos setenta y nueve pesos) y una riñonera de color negro. Realizándose posteriormente allanamientos en una finca emplazada en calle José Pedro Varela casi Paysandú, donde incautaron $ 7.000 (siete mil pesos), dieciséis cartuchos calibre 38 de diferentes marcas, un revólver calibre 38 de procedencia brasileña, niquelado con tambor de cinco alveolos, aprovisionado con cinco cartuchos, cinco cajas de cigarrillos, siete cajillas de cigarrillos, ochenta y ocho cartones de cigarrillos, y siete bultos conteniendo treinta y cinco cartones de cigarrillos cada uno. En una finca en calle Gral. Artigas casi Aristegui incautaron tres celulares, R$ 186 (ciento ochenta y seis reales), $ 1.890 (mil ochocientos noventa pesos), US$ 113 (ciento trece dólares), tres cuadernos de anotaciones varias, un handy, un cargador para handy, una batería de radio transmisor de 9V, veinticuatro pendrives (nueve de 16 GB, once de 2 GB y cuatro de 32 GB), y una antena para radio transmisor. En una finca en calle Julio Herrera y Obes casi Gestido incautaron cuatro cartones de cigarrillos, siendo detenida allí la femenina de iniciales F.A.V., oriental, de 40 años. El pasado jueves, luego de la Instancia Judicial Correspondiente, el Magistrado de Turno dispuso: “el procesamiento sin prisión del indagado F.A.C., por un delito continuado de contrabando. Como medidas sustitutivas a la prisión se dispone la presentación ante el Centro de Medidas Sustitutivas de la Jefatura de Policía de Rivera, una vez por semana, con permanencia de una hora cada vez, por el término de 90 días. Como así también dispuso cese de detención de los restantes indagados, quedando en carácter de emplazados F.A.V., y M.T.G. do N.”. Trabaja personal de la División de Investigaciones.

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTES. En la mañana del pasado jueves, en momentos en que personal del Grupo de Reserva Táctica realizaba patrullaje de rutina por calle Zapicán casi Yamandú, proceden a identificar los ocupantes del automóvil matrícula ISE-5635, los cuales resultaron ser los masculinos de iniciales J.C.W.V., oriental, de 30 años, y E.Q.C., oriental, de 44 años, donde luego de efectuar una inspección en dicho vehículo se logró incautar siete lágrimas de sustancia blanca, aparentemente pasta base, la suma de $ 198 (ciento noventa y ocho pesos), R$ 2 (reales brasileños dos) y un celular. Compulsado el vehículo con la Policía Civil, resultó estar requerido por ser “alienado”, por lo que los ocupantes son detenidos y trasladados a División de Investigaciones junto con vehículo y objetos incautados, donde permanecen a resolución de la justicia. Se ampliará.

HURTO EN LOCAL. En la tarde del pasado miércoles, mediante descuido de la propietaria de un local emplazado en Agraciada casi Reyles, desconocidos hurtaron una billetera conteniendo documentos varios y la suma de $ 1.200 (mil doscientos pesos). Investiga personal de Seccional 1ª.

HURTO EN COMERCIO. En la mañana del pasado jueves, de un comercio que gira entorno a agro veterinaria, emplazado en calle María Balestra casi Juana de Oriol, desconocidos hurtaron un rollo de cuerda de 12mm de espesor y 140 metros de longitud que se encontraba frente al local, el que fue avaluado en $ 1.200 (mil doscientos pesos). Investiga personal de Seccional 10ª.

HURTO A TRANSEÚNTE. En la noche del pasado jueves, próximo a la hora 20:45, en momentos en que una femenina de 27 años caminaba por calle Agraciada hacia el sur, entre Faustino Carámbula y Mons. Vera, al extraer de su bolsillo un teléfono celular es sorprendida desde atrás por un masculino desconocido, quien le arrebata el celular y se da a la fuga. La víctima no sufrió lesiones y se avalúa el aparato en $ 8.000 (ocho mil pesos). Investiga personal de Seccional 1ª.

ABIGEATO. El pasado jueves, de un campo ubicado en Paraje Sierras de Areicuá, en jurisdicción de Seccional 5ª, abigearon tres ovinos (capones) raza corriedale, dejando en el lugar cueros y vísceras de dos de ellos, notando la propietaria la falta del tercer ovino, que no fue localizado. Investiga personal de Seccional 5ª.

AVERIGUACIÓN DE PARADERO. Se solicita la colaboración de la población para localizar a la adolescente Hilda Raquel Martins Feijo, de 15 años. La misma es de complexión delgada, estatura mediana, cutis morocho, cabello corto, de color castaño oscuro. La misma falta de su domicilio sito en calle Tania Quiroga Nº 341, en barrio La Estiva, desde la mañana del miércoles 17 de agosto. Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 462-911 o 21526000 de Seccional 10ª.

AVERIGUACIÓN DE PARADERO. Se solicita la colaboración de la población para localizar a la adolescente Keslley Andreza de Freitas Días, brasileña, de 17 años, de estatura 1,60 metros, cabellos rubios, ojos castaños, con tatuaje en mano izquierda con el diseño de un símbolo de infinito, la cual vestía pantalón jeans color claro, camiseta a cuadrillé color blanca y championes. La misma es oriunda de la ciudad de São Gabriel, en Río Grande del Sur (Brasil), y vino a la ciudad de Rivera el pasado viernes 1 de julio y se desencontró de su compañero en proximidades del Parque Internacional. Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 462-911 o 21525963 de Seccional 1ª.