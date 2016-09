Síntesis policial: Hurtos, incautación de dinero apócrifo y accidente de tránsito

HURTO DE VEHÍCULO. En la madrugada del domingo se verificó el hurto de la motocicleta matrícula FAI-709, la cual se encontraba estacionada en calle Dr. Perdomo y Misiones. Investigan efectivos de la Seccional 1ª.

HURTO DE VEHÍCULO. En la noche del pasado domingo hurtaron la motocicleta matrícula FAJ-269, la cual había sido dejada estacionada en calle Fernando Segarra entre Paysandú y Figueroa. Fue avaluada en US$ 1.300 (mil trecientos dólares). Investiga personal de Seccional 10ª.

HURTO. En la mañana del sábado, desconocidos ingresaron al patio de una finca emplazada en calle Artigas esquina Ansina y hurtaron ropas varias. Investigan efectivos de Seccional 10ª.

HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO. El pasado domingo, del automóvil matrícula SBX-2570, que se encontraba estacionado en calle Paysandú, barrio Cerro del Marco, desconocidos hurtaron una batería que estaba instalada al vehículo. Investigan efectivos de la Seccional 10ª.

INCAUTACIÓN DE DINERO APÓCRIFO. En la mañana del sábado, policías de Patrulla Montada intervinieron al masculino M.S.M., brasileño, de 84 años, el que concurrió a una casa de cambios emplazada en Avda. Sarandí y Faustino Carámbula, pretendiendo cambiar US$ 500 (quinientos dólares), en moneda falsificada. Dicha persona también es investigada por un hecho similar ocurrido el 28 de agosto pasado, ante la misma financiera. “Cese de detención para el mismo, sea emplazado para audiencia día lunes”.

HURTO. De una finca emplazada en Bvar. Manuel Oribe, barrio Bisio, durante la ausencia de sus moradores, mediante la efracción de una puerta ingresaron y hurtaron una notebook, joyas varias y una radio. Investigan efectivos de la Seccional 9ª.

HURTO. De una finca emplazada en Avda. Italia, durante la ausencia de sus moradores, desconocidos, ingresaron y hurtaron $ 3.300 (tres mil trescientos pesos), un reproductor de DVD, unos lentes de sol y ropas varias. Investigan efectivos de la Seccional 1ª.

HURTO. En la mañana del pasado domingo, de una finca emplazada en calle M. Barreiro próxima a Atanasio Lapido, desconocido ingresaron al predio hurtando cinco chapas de zinc que se encontraban en el patio, avaluadas en total en $ 2.000 (dos mil pesos). Investiga personal de Seccional 9ª.

HURTO EN INSTITUCIÓN PÚBLICA. Durante la madrugada del pasado domingo, del local de Plaza de Deportes de la ciudad de Tranqueras, emplazada en calles Antonio Amorós y Quím. Farm. Mario Brum, desconocidos ingresaron mediante la efracción de las rejas y vidrios de una ventana de 1,50 x 1,50 metros, hurtando del interior la suma de $ 1.200 (mil doscientos pesos). Investiga personal de Seccional 3ª.

HURTO DE ANIMALES. El pasado domingo, de un apartamento emplazado en Avda. Sarandí casi Paysandú, mediante descuido de su propietario, fue hurtado un can raza caniche color blanco, de 6 años de edad. Investiga personal de Seccional 1ª.

HURTO. En la madrugada del pasado domingo, del interior de una finca emplazada en calle Agraciada entre 33 Orientales y Cagancha, en la ciudad de Tranqueras, hurtaron $ 300 (trescientos pesos), que estaban dentro de un monedero. Investiga personal de Seccional 3ª.

INCENDIO. En la mañana del pasado domingo, en momentos en que personal de Seccional 9ª efectuaba patrullaje de rutina, constataron que en unas malezas que se encontraban en predios del INAU, por calle Artigas y Pachiarotti, había un foco ígneo, por lo que de inmediato se acciona dotación de Bomberos, concurriendo al lugar y sofocando las llamas, no pasando el incidente a mayores.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO. En la madrugada del pasado domingo, próximo a la hora 4:00, ocurrió un siniestro de tránsito en el kilómetro 15,2 de Ruta 27, en momentos en que el automóvil matrícula FRB-1996, conducido por el masculino Y.M.M., oriental, de 42 años, llevando como acompañante a su hija, la niña de iniciales S.M.P., oriental, de 6 años, circulaba por Ruta 27 con dirección oeste y al llegar al kilómetro 15,2, debido al mal estado de la Ruta, pierde el dominio del rodado, produciéndose el vuelco del mismo. Trasladados los ocupantes del vehículo al Hospital local, y asistidos por el facultativo, se le diagnosticó a Y.M.M. “no se observan lesiones en piel, no disnea, no alteraciones neurológicas, niega pérdida de conocimiento, no traumatismo encéfalo craneano”, y a S.M.P. “sin lesiones exteriores, permanece en observación”. Realizado el test de espirometría al conductor, el resultado fue negativo. Trabajó personal de Seccional 4ª.

COMUNICADO. Atento a operativo conjunto entre personal de la Brigada Especializada en la Prevención y Represión al Abigeato (BEPRA) y de la Intendencia Departamental de Rivera, por una denuncia de animales sueltos en la vía pública, fueron incautados seis equinos, discriminados en un caballo pelo gateado, un caballo pelo tordillo, un caballo pelo lobuno, una yegua pelo zaino, una potranca pelo zaino y una potranca malacara, los que se encontraban en las zonas de Carretera Aparicio Saravia, Carretera al Abasto y Carretera Presidente Giro, Calle Simón del Pino. Dichos animales se encuentran en depósito en predios de la BEPRA, a disposición de quien justifique propiedad.

AVERIGUACIÓN DE PARADERO. Se solicita la colaboración de la población para localizar a la adolescente Keslley Andreza de Freitas Días, brasileña, de 17 años, de estatura 1,60 metros, cabellos rubios, ojos castaños, con tatuaje en mano izquierda con el diseño de un símbolo de infinito, la cual vestía pantalón jeans color claro, camiseta a cuadrillé color blanca y championes. La misma es oriunda de la ciudad de São Gabriel, en Río Grande del Sur (Brasil), y vino a la ciudad de Rivera el pasado viernes 1 de julio y se desencontró de su compañero en proximidades del Parque Internacional. Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 462-911 o 21525963 de Seccional 1ª.