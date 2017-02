Síntesis policial: Procesamiento por un delito de violencia privada, rapiñas y agresión

AVERIGUACIÓN DE PARADERO. Se solicita la colaboración de la población para ubicar a Margaret Luciana de los Santos Alvez, oriental, de 28 años. La misma es de complexión delgada, de estatura 1,70 metros, cutis blanco, vestía short de jeans, blusa tipo musculosa y calzados deportivos y se ausentó de su domicilio en Proyectada, barrio Magisterial, el día viernes 10 de febrero de 2017. Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 462-911 o al 2152-6010 de Seccional 9ª.

VIOLENCIA PRIVADA – PROCESAMIENTO. El pasado viernes 10 de febrero, el masculino H.A.M.G., oriental, de 22 años, fue denunciado, por su ex-pareja, la adolescente E.G.L.M., oriental, de 16 años, con quien tienen un hijo de dos años en común, por haberla amenazado luego de una discusión, siendo el agresor detenido por personal de Seccional 10ª y derivado a la Oficina Departamental de Violencia Doméstica y de Género, quienes prosiguieron con las investigaciones. Sometido ante la sede judicial y culminada la instancia el Magistrado de Turno dispuso el procesamiento sin prisión de H.A.M.G., “como presunto autor penalmente responsable de un delito de violencia privada”, imponiéndole como medida sustitutiva “la prohibición de comunicarse, acercarse y relacionarse a través de cualquier medio con la adolescente, por el plazo de 90 días y bajo apercibimiento de reintegro a la cárcel”.

HURTO A COMERCIO – PROCESAMIENTO. Ampliando comunicado relacionado con el hurto ocurrido en la madrugada del pasado viernes, donde mediante la efracción de una ventana desconocidos ingresaron a una carnicería ubicada en Avda. Italia casi J.J. Vázquez y hurtaron una balanza digital, una caja registradora que contenía la suma aproximada de $ 400 (cuatrocientos pesos), ocho cajas de vino, un cuchillo, dos kilogramos y medio de milanesa de carne y dos kilogramos y medio de muslos y pechugas de pollo. Personal de Seccional 9ª abocados al esclarecimiento del hecho intervinieron al masculino J.D.M.F., oriental, de 31 años, quien no sería ajeno al ilícito. Conducido a la Sede Judicial y finalizada la instancia en la jornada de ayer el Magistrado de Turno dispuso el procesamiento sin prisión de J.D.M.F., “por un delito de hurto en calidad de autor”.

HURTO DE VEHÍCULO. En la mañana del pasado sábado, en momentos en que efectivos de la Unidad de Reserva Táctica realizaban operativo de prevención en calle 33 Orientales y Dr. Anollés, proceden a identificar a la motocicleta matrícula FAK-0311, conducida por el masculino J.E.A.S., oriental, de 65 años. La misma resultó requerida por haber sido hurtada el día 14 de noviembre de 2016, en Avda. Sarandí y Monseñor Vera, tomando intervención en el hecho personal de la Seccional 1ª. De las investigaciones surge que dicha persona había comprado el bi-rodado al masculino C.F.R.G., oriental, de 22 años, en el mes de noviembre de ese mismo año, por la suma de $ 12.000 (doce mil pesos), el que a su vez adquirió dicho vehículo por la suma de R$ 1.000 (mil reales), al denunciante del ilícito, R.D.F.A., oriental, de 47 años, el que también fue invitado a concurrir a dicha dependencia. Enterado el Magistrado de Turno dispuso “libertad y antecedentes”.

PERSONAS DETENIDAS. En la tarde del pasado sábado, Seccional 3ª de Tranqueras recibió denuncia por parte de una persona, propietario de una heladería, manifestando que su empleado, el masculino de iniciales C.D.D.V., oriental, de 27 años, el cual sale a vender helado en un carrito le manifestó que había sido víctima de rapiña en zona del Balneario Municipal de dicha ciudad, donde un masculino mediante amenazas con un cuchillo le sustrajo un carrito de helados color blanco y la suma de $ 800 (ochocientos pesos). Personal de Seccional 3ª abocados al esclarecimiento del hecho logran la detención del masculino R.G.T.A., oriental, de 20 años, el cual no sería ajeno al hecho. Según las averiguaciones primarias C.D.D.V., había gastado el dinero de la recaudación con estupefacientes y consumido los mismos con R.G.T.A. y ocultado el carrito con los helados en un predio baldío. Enterado el Magistrado de Turno dispuso “conducción de los detenidos a la sede judicial”.

RAPIÑA – PERSONA DETENIDA. En la tarde del sábado, momentos en que dos adolescentes de 13 y 15 años caminaban por continuación de Avda. Sarandí, en proximidades del Shopping, fueron sorprendidos por un masculino quien mediante amenazas con un arma blanca les exigió la entrega de los celulares, apoderándose este de dos celulares, fugándose del lugar el agresor. Seguidamente, personal de la Unidad de Reserva Táctica, abocados al esclarecimiento del hecho, procedieron a realizar intenso patrullaje próximo al lugar, logrando localizar a una persona con similares características, en cercanías de referido Shopping, quien al notar la presencia policial intenta darse a la fuga, logrando los efectivos actuantes intervenir al masculino de iniciales J.E.G., oriental, de 23 años, próximo a calle Escobar en barrio Mandubí, quien indicó donde había dejado los celulares hurtados, siendo recuperados los aparatos. El detenido fue conducido a Seccional 1ª, donde fue enterado el Magistrado de Turno, dispuso “que permanezca detenido y sea conducido en la fecha, los celulares si los reconocen los dueños, entrega bajo recibo”. Trabaja personal de la Seccional 1ª.

RAPIÑA A MENOR. En la madrugada del pasado domingo, próximo a la hora 0:45, en momentos en que un adolescente de 15 años caminaba por calle Rodó al llegar a la intersección con calle Atilio Paiva fue sorprendido por un masculino, el cual desciende de una motocicleta color negro sin farol y mediante amenazas verbales le exige la entrega de su celular, sustrayéndole un celular. Investiga personal de Seccional 1ª.

HURTO DE BICICLETA. En la madrugada del sábado, personal de Seccional 3ª de la ciudad de Tranqueras detuvo a un adolescente de 17 años, quien en horas de la noche había sido denunciado por el hurto de una bicicleta color lila, que había sido hurtada desde calle Brasil casi 18 de Julio de aquella ciudad. Luego de las averiguaciones y las actuaciones correspondientes, fue detenido el masculino Y.J.R.R., de 23 años, con quien fue incautada la bicicleta denunciada, siendo éste el que la habría comprado por la suma de $ 300 (trescientos pesos). Enterado el Juez de Paz de la 3ª Sección Judicial, dispuso: “entrega del menor bajo recibo a su responsable, libertad para el mayor y la bicicleta sea entregada bajo recibo a su propietario”.

HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO. En la mañana del día sábado, de un automóvil que se encontraba estacionado en calle Jeremías de Mello y Paysandú, desconocidos, hurtaron del interior un celular, una radio, una linterna y documentos varios. Investiga personal de Seccional 10ª.

HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO. En la tarde del día sábado, de la camioneta matrícula MAH-9402, que se encontraba estacionada en calle España casi Lavalleja, desconocidos hurtaron del interior una batería de 75 amperes. Investiga personal de Seccional 9ª.

HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO. El pasado domingo en horas de la madrugada, del interior de un vehículo que se encontraba estacionado en calle F. Carámbula entre Avda. Sarandí y Ituzaingó, mediante la rotura del vidrio de la ventana delantera lado derecho, ingresaron y hurtaron 1 Bolso tipo bandolera color rosado, que contenía en su interior llaves, $ 16.000 (dieseis mil pesos) y documentos varios. Investiga personal de Seccional 1ª.

HURTO DE CELULAR. En la tarde del sábado, del predio de una Cancha de Fútbol ubicada en calle Felipe Álvarez al final, en barrio Santa Isabel, del interior de una mochila perteneciente a un adolescente, hurtaron un celular. Investiga personal de Seccional 9ª.

HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO. En la noche del pasado sábado, del interior de una camioneta que se encontraba estacionada por calle Cuaró esquina Ceballos, mediante la rotura del vidrio de la puerta trasera del lado derecho, desconocidos, ingresaron y hurtaron un buzo color azul con gris y una matera. Trabaja personal de Seccional 10ª.

HURTO. En la noche del pasado sábado, de una casa ubicada en calle Atilio Paiva Olivera esquina Paysandú, durante la ausencia de sus moradores, desconocidos, mediante la efracción de una puerta ingresaron y hurtaron perfumes varios, productos de higiene y bisuterías varias. Investiga personal de Seccional 1ª.

HURTO. En la madrugada del pasado domingo, de una finca ubicada en calle Martín Pais, en barrio La Arenera, durante la ausencia de sus moradores, desconocidos, mediante la efracción de una puerta ingresaron y hurtaron un televisor de 32 pulgadas. Investiga personal de Seccional 9ª.

HURTO. El pasado domingo en horas de la madrugada, mediante la efracción del candado de la cantina de un local ubicado en Bvar. Artigas en la ciudad de Vichadero, desconocidos, ingresaron y hurtaron tres botellas de refresco de 3 Litros, un paquete de panchos, una pelota, ropas varias y dos medallas. Investiga personal de Seccional 8ª de Vichadero.

PERSONA AGREDIDA. En la mañana del día sábado, momentos en que un masculino transitaba con su carro tirado por equino, en intersecciones de calles Manuel Freire y Hnos. Spikerman, avistó a su vecino el masculino de iniciales S.H.M., oriental, de 52 años, caído en vía pública a raíz de una golpiza, tomando intervención personal de la Seccional 10ª. Trasladado al Hospital local, visto por facultativo le dictaminó “múltiples fracturas de macizo facial, fractura de cara frontal con hundimiento, fracturas múltiples de los huesos propios de la nariz y tabique nasal, fractura sin desplazamiento de ambas arcadas cigométricas, fractura cara vertical derecha, fractura completa en dos sectores de cara horizontal izquierda del maxilar inferior, uno de los trozos comprometidos alrededor dentario, fractura de paredes externas del cráneo maxilar izquierdo, fractura de cráneo frontal”, permaneciendo internado. De las investigaciones surge que se encontraba en su casa sita en Pasaje “D” Barrio villa Sonia, momentos en que ingresa un masculino y por causas que se tratan de establecer lo agrede con golpes de puño y puntapiés. Posteriormente efectivos de la Seccional 10ª intervienen al sobrino de éste al masculino de iniciales D.F. de la V.H., oriental, de 30 años, quien podría tener participación en el hecho. Enterado el Magistrado de Turno dispuso “conducirlo en la fecha para intimar defensa”.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO. En la madrugada del pasado domingo, se registró un siniestro en calle 33 Orientales próximo a la Policlínica de la ciudad de Tranqueras, entre la motocicleta matrícula FAK-0642, conducida por el masculino de iniciales A.I.A.D., oriental, de 19 años, y una motocicleta matrícula FAK-2202, conducida por el adolescente de iniciales L.A.L.M., oriental, de 17 años. El siniestro se originó momentos en que la primera motocicleta circulaba por calle 33 Orientales con dirección al sur, en sentido opuesto lo hacía la segunda motocicleta, y al llegar al lugar en mención colisionan, cayéndose ambos al pavimento, concurriendo cada uno por sus medios a Centros asistenciales de dicha ciudad, vistos por facultativos les dictaminaron para A.I.A.D. “lesión cortante en talón izquierdo más o menos 2 cm, posible fractura de la muñeca izquierda”, para él adolescente L.A.L.M. “excoriaciones en antebrazo derecho, mentón y labio inferior además presenta aumento de volumen a nivel de brazo izquierdo donde relata dolor intenso e impotencia funcional de miembro superior izquierdo lo que sugiere probable fractura de humero izquierdo”. Posteriormente trasladados al Hospital de Rivera, donde les dictaminaron “fractura de mano, en observaciones” y “fractura de miembro superior izquierdo, múltiples excoriaciones”, respectivamente. Sometidos a test de espirometría arroja resultados negativos, graduación cero. Trabajó personal de Seccional 3ª y la Brigada Departamental de Tránsito. Se enteró al Magistrado de Turno.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO. En la tarde del pasado domingo, se originó un siniestro de tránsito en Bvar. Presidente Viera y Avda. Manuel Oribe, entre el automóvil Peugeot 306, matrícula FEX-1027, conducido por el masculino W.C.O.R., oriental, de 61 años y la motocicleta Winner Strong, matrícula FAK-2548, conducida por el masculino C.R.A.C., oriental, de 21 años, quien llevaba como acompañante a la adolescente R.R.V., oriental, de 16 años. Momentos que la motocicleta circulaba por Bvar. Presidente Viera con dirección este y al llegar a la rotonda con la intersección con Bulevar Manuel Oribe, ingresó al mismo momento el automóvil que circulaba por Manuel Oribe hacia el norte, no logrando evitar la colisión, cayéndose al pavimento. Se realizó test de espirometría a ambos conductores obteniendo como resultado “0,00”. Fueron trasladados el conductor de la motocicleta y la acompañante por el conductor del automóvil al hospital local. Vistos por el médico de guardia les diagnóstico para C.R.A.C. “No traumatismo encéfalo craneano, no pérdida de conocimiento, no fracturas. Excoriaciones múltiples en piel”, para la adolescente “Se constata laceración cutánea en miembro inferior derecho”. Trabajó personal de la Brigada Departamental de Tránsito. Se enteró al Magistrado de Turno.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO. En la tarde del pasado domingo, se verificó un siniestro en el km. 494,5 de Ruta Nº 5, momentos en que la motocicleta Yumbo Gs 200 cc, matrícula FNR-148, guiada por el masculino H.S.R., oriental, de 20 años, llevando como acompañante a la femenina I.C.R.R., oriental, de 19 años, circulaban por Ruta Nº 5 con dirección sur y al llegar a dicho km., chocan un perros, cayéndose al pavimento. Trasladados en ambulancia a un centro asistencial, vistos por facultativo les dictaminó para la acompañante “politraumatizada, excoriaciones y quemaduras por fricción en pavimento”, para el conductor “excoriaciones en dorso de mano, rodilla y tobillo, no fracturas, no otras lesiones”. Trabajó personal de la Seccional 9ª. Se enteró al Magistrado de Turno.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO. En la tarde del pasado domingo, se verificó un siniestro en Ruta 30 próximo al Arroyo de Zanja Honda, momentos en que el automóvil Fiat Uno matrícula ERB-1797, guiado por la femenina M.S.D.S., oriental, de 34 años, llevando como acompañante a la femenina Z.L.P.F., oriental, de 26 años, circulaban por Ruta 30 con dirección este y al llegar al lugar de mención su conductora pierde el dominio del rodado, despistándose hacia la banquina. Vistas por facultativo en un centro asistencial de la ciudad de Tranqueras, les dictaminó para ambas “refiere dolor en región cervical. No hay lesión visible en el cuerpo”. Trabajó personal de la Seccional 3ª. Se enteró al Juez de Paz.