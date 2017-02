Síntesis policial: Rapiña, apropiación indebida, lesiones graves y hurtos

APROPIACIÓN INDEBIDA – PROCESAMIENTO. Ampliando comunicado relacionado con el hecho ocurrido en la tarde del día sábado, donde Seccional 3ª de Tranqueras recibió denuncia por parte de una persona, propietario de una heladería, manifestando que su empleado, el masculino C.D.D.V., oriental, de 27 años, el cual sale a vender helado en un carrito le manifestó que había sido víctima de rapiña en zona del Balneario Municipal de dicha ciudad, donde un masculino mediante amenazas con un cuchillo le sustrajo un carrito de helados color blanco y la suma de $ 800 (ochocientos pesos). Personal de Seccional 3ª abocados al esclarecimiento del hecho logran la detención del masculino R.G.T.A., oriental, de 20 años, el cual no sería ajeno al hecho. Según las averiguaciones primarias, C.D.D.V. había gastado el dinero de la recaudación con estupefacientes y consumido los mismos con R.G.T.A., y ocultado el carrito con los helados en un predio baldío. Conducidos a la Sede Judicial y finalizada dicha instancia, el Magistrado de Turno dispuso: “procesamiento sin prisión de C.D.D.V. como presunto autor penalmente responsable de un delito de apropiación indebida” y para R.G.T.A. “cese de detención”.

RAPIÑA – PERSONA DETENIDA. Ampliando comunicado relacionado con la rapiña ocurrida en la tarde del sábado, en momentos en que dos adolescentes de 13 y 15 años caminaban por continuación de Avda. Sarandí, en proximidades del Shopping, donde fueron sorprendidos por un masculino quien mediante amenazas con un arma blanca les exigió la entrega de los celulares, apoderándose de dos celulares y fugándose del lugar. Personal de la Unidad de Reserva Táctica seguidamente logra localizar a una persona con similares características, en cercanías de referido Shopping, resultando ser el masculino de iniciales J.E.G., oriental, de 23 años, quien indicó donde había dejado los celulares hurtados, siendo recuperados los aparatos. El pasado lunes, conducido a la Sede Judicial y una vez finalizada la Instancia Correspondiente, el Magistrado de Turno dispuso: “el procesamiento con prisión de J.E.G., por la presunta comisión de un delito de rapiña especialmente agravado”. Trabajó personal de la U.R.T. y de Seccional 1ª.

VIOLENCIA DOMÉSTICA – PROCESAMIENTO. El pasado lunes el Magistrado de Turno dispuso el procesamiento con prisión del masculino de iniciales J.D.P.A., oriental, de 38 años, imputado por “la presunta comisión de un delito continuado de violencia privada en reiteración real con un delito de daño agravado”. Dicho masculino fue detenido en la madrugada del pasado domingo 12 de los corrientes, por personal de la Unidad de Reserva Táctica, momentos en que pretendía fugarse desde una finca ubicada en calle Francisco Álvarez en Asentamiento “La Colina”, donde se encontraba amenazando y golpeaba a su ex pareja, una fémina de 33 años, que estaba junto a sus seis hijos menores en la casa. El masculino había sido denunciado reiteradas veces por la femenina y poseía Medidas Cautelares impuestas por la Justicia, con Prohibición de Comunicación y Acercamiento hacia la femenina, medidas que no eran cumplidas por el masculino, quien en horas de aquella madrugada regresó a la finca de la víctima, arrancó a golpes dos ventanas y dañó una puerta de madera, manteniendo a la víctima y a sus hijos encerrados bajo amenazas, logrando la hija mayor de ambos, una niña de 12 años, escaparse de la finca y concurrir a la Sub Comisaría de Santa Isabel, donde informó a los Policías de la situación, concurriendo inmediatamente personal policial al lugar del hecho, donde lograron detener al agresor, quien pretendía fugarse por un campo allí existente. La femenina fue trasladada al Hospital local donde el Médico de guardia le diagnosticó “golpiza, dolor retro ocular (demás ilegible)”. El pasado lunes, luego de la Instancia Judicial Correspondiente, el Magistrado Actuante dispuso el procesamiento con prisión del Agresor, quien fue prontuariado en dependencias de Policía Científica y luego conducido a la Unidad de Internación para Personas Privadas de Libertad Nº 12 “Cerro Carancho”. Trabajó personal de la U.R.T., Seccional 9ª, la Sub. Comisaría de Santa Isabel y la Oficina Departamental de Violencia Doméstica y de Género.

LESIONES GRAVES. Ampliando comunicado relacionado con el hecho ocurrido en la mañana del día sábado, momentos en que un masculino transitaba con su carro tirado por equino, en intersecciones de calles Manuel Freire y Hermanos Spikerman, avistó a su vecino S.H.M., oriental, de 52 años, caído en vía pública a raíz de una golpiza, tomando intervención personal de la Seccional 10ª. Trasladado al Hospital local, visto por facultativo le dictaminó “múltiples fracturas de macizo facial, fractura de cara frontal con hundimiento, fracturas múltiples de los huesos propios de la nariz y tabique nasal, fractura sin desplazamiento de ambas arcadas cigométricas, fractura cara vertical derecha, fractura completa en dos sectores de cara horizontal izquierda del maxilar inferior, uno de los trozos comprometidos alrededor dentario, fractura de paredes externas del cráneo maxilar izquierdo, fractura de cráneo frontal”, permaneciendo internado. De las investigaciones surge que se encontraba en su casa, sita en Pasaje “D”, barrio villa Sonia, momentos en que ingresa un masculino y por causas que se tratan de establecer lo agrede con golpes de puño y puntapiés. Posteriormente efectivos de la Seccional 10ª intervienen al sobrino de éste al masculino de iniciales D.F. de la V.H., oriental, de 30 años, quien podría tener participación en el hecho. Enterado el Magistrado de Turno dispuso “conducido a la hora 9:00”.

HURTO DE VEHÍCULO. Entre las 17:30 y las 20:30 del día domingo, desconocidos hurtaron la motocicleta matrícula FAB-398, avaluada en $ 8.000 (ocho mil pesos), que se encontraba estacionada en calle Arturo Núñez y Paz, barrio Santa Teresa. Investiga personal de la División Especializada en Materia de Delitos Complejos.

HURTO EN FINCA. En la madrugada del día domingo, de un apartamento emplazado en viviendas de Cerro Marconi, desconocidos ingresaron hurtando una cartera de cuero conteniendo documentos varios. Investiga personal de Seccional 10ª.

HURTO. En la tarde del pasado lunes, se registró el hurto de seis bolsas de cemento portland, de 25kg cada una, del predio de la Alcaldía de Vichadero emplazada en calle General Artigas y Presidente Kennedy. Investiga personal de Seccional 8ª.

HURTO EN FINCA. En la tarde del pasado lunes, de una finca emplazada en calle Julio Cesar Grauert casi Arturo Lussich, desconocidos ingresaron a un galpón allí existente y hurtaron un rifle calibre 22, avaluado en $ 12.000 (doce mil pesos). Investiga personal de Seccional 9ª.

HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO. En la tarde del pasado lunes, próximo a la hora 19:45, del interior de un automóvil blanco, que había sido dejado estacionado por calle Nieto Clavera entre Brasil y Florencio Sánchez, mediante la rotura del vidrio de la puerta delantera del lado derecho, hurtaron un aparato celular blanco, avaluado en $ 9.000 (nueve mil pesos). Investiga personal de Seccional 1ª.

HURTO EN FINCA. En la noche del pasado lunes, del interior de una casa ubicada en calle De las Tropas esquina Las Piedras, en la ciudad de Tranqueras, hurtaron un aparato celular blanco, avaluado en $ 4.000 (cuatro mil pesos). Investiga personal de Seccional 3ª.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO. En la mañana del pasado lunes, ocurrió un siniestro de tránsito en calle Uruguay y José Enrique Rodó, momentos en que la femenina K.V.L.C., oriental, de 21 años, conducía la motocicleta matrícula FZR-741, por calle Uruguay al norte momentos en que la motocicleta que circulaba delante en el mismo sentido, matrícula FAK-1620, conducida por la femenina A.L.P.R., oriental, de 38 años, giró a la izquierda no pudiendo evitar la colisión. Trasladada la conductora A.L.P.R. en ambulancia a una asistencial y asistida por facultativo dictaminó, “politraumatizada leve, excoriaciones a nivel de miembros superiores izquierdo”, mientras que K.V.L.C. no quiso ser asistida por encontrarse bien. Sometidas ambas al test de espirometría, el resultado fue negativo. Trabajó la Brigada Departamental de Tránsito. Se enteró al Magistrado de Turno.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO. Próximo a la hora 11:30 del pasado lunes, ocurrió un siniestro de tránsito en Bernabé Rivera y Enrique Cottens, momentos en que el masculino P.F.A.B., oriental, de 44 años, conducía la motocicleta matrícula FAH-837, por calle Bernabé Rivera al sur, circunstancias en que el automóvil marca matrícula brasileña, sin más datos, circulaba por calle Enrique Cottens y lo embistió, cayéndose al pavimento, mientras que el automóvil se retiró sin prestar auxilio. Trasladado el conductor del ciclomotor al Hospital local, donde visto por facultativo dictaminó “se observan excoriaciones en rodilla derecha sin otras lesiones externas actualmente”. Trabaja personal de la Brigada Departamental de Tránsito. Se enteró al Magistrado de Turno.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO. Próximo a la hora 13:20 del pasado lunes, ocurrió un siniestro de tránsito en calle Ansina y Paysandú, momentos en que el masculino R.D.S.S., oriental, de 57 años, conducía una bicicleta rodado 26 por calle Ansina al norte y antes de llegar a calle Paysandú es rebasado por el ómnibus matrícula FTC-1213, conducido por el masculino J.C.E.M., oriental, de 58 años, el que rozó su manillar produciendo la pérdida del dominio de la bicicleta cayendo al pavimento. Trasladado el conductor del bi-rodado en ambulancia al Hospital local, donde asistido por facultativo dictaminó “politraumatizado moderado, traumatismo encéfalo craneano, alcoholizado, excoriación a nivel de pómulo izquierdo, ambas rodillas y pie izquierdo”. Sometido al test de espirometría el conductor de la bicicleta, arrojó graduación positiva, 2,156 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que para el conductor del colectivo el resultado fue negativo. Trabaja personal de la Brigada Departamental de Tránsito. Se enteró al Magistrado de Turno.

AVERIGUACIÓN DE PARADERO. Se solicita la colaboración de la población para ubicar a Margaret Luciana de los Santos Alvez, oriental, de 28 años. La misma es de complexión delgada, de estatura 1,70 metros, cutis blanco, vestía short de jeans, blusa tipo musculosa y calzados deportivos y se ausentó de su domicilio en Proyectada, barrio Magisterial, el día viernes 10 de febrero de 2017. Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 462-911 o al 2152-6010 de Seccional 9ª.