Junta Departamental realizó homenaje al ex Presidente Dr. Jorge Batlle Ibáñez

El Deliberativo Departamental sesionó en la noche del pasado miércoles. Dicha reunión estuvo dirigida por su titular, el edil Marco Antonio Da Rosa, integrando la Mesa el Secretario General Ing. Agr. Abilio Briz y el prosecretario Carlos Casanego Venancio

La apertura de la sesión se realizó a la hora 19:33, Inmediatamente se dio ingreso a la Media Hora Previa, donde hicieron uso de la palabra los ediles anotados para tal fin.

La edil Mabel Fajardo (PC) cedió sus minutos al edil José Ramón Montejo (PC), quien denunció un “grave problema de Derechos Humanos”, haciendo referencia al problema de Venezuela, “a la peligrosa situación de aquel país latinoamericano, que además de la escasez de alimentos y medicamentos, de la inseguridad, de la erosión económica y laboral, de la inestabilidad política y de los presos políticos, puede desembocar en una escalada de violencia creciente”.

La edil Patricia López Pintos (PN) expuso sobre un tema de conocimiento público, como es “el pésimo estado en que se encuentra el Estadio Municipal de la ciudad de Tranqueras”. La edil recordó que “el único predio que tenemos los tranquerenses para practicar o asistir al fútbol está clausurado por falta de mantenimiento. La única casa del fútbol de nuestra zona hoy está cerrada. Una situación que entristece a nuestra comunidad, ya que hace unos cuantos años el gobierno de turno ha dejado caer de forma cruel nuestro único escenario deportivo, que le ha dado a los tranquerenses muchas alegrías”.

El edil Gabriel Morales (FA) dijo que el 4 de febrero, en una sesión extraordinaria, se llevó a cabo el tratamiento del Presupuesto Quinquenal 2016-2020 para nuestro Departamento. Agregó que “en ese momento me tocaba ocupar el rol de coordinador de Bancada del Frente Amplio. Advertimos junto a otros compañeros la maniobra del Partido Colorado en la forma que (el tema) se iba a tratar, rapidito y a las escondidas”.

“La totalidad de la Bancada de Ediles electos bajo el lema Frente Amplio votó los cuarenta artículos en forma unánime. Buscamos hasta el final evitar el mazazo impositivo que se iba aplicar a los ciudadanos de Rivera con el aumento de los impuestos, tasas y precios. Aumento abusivo que se aplica para tratar de sanear el déficit de 600.000.000 (seiscientos millones de pesos) que mantiene la Intendencia”, explicó.

La edil Dra. Nancy Olivera (PN) señaló que días atrás se celebró en nuestra frontera el Festival del Cordero, “el cual destacamos por la ingeniosidad de la idea, y creemos bueno en cuanto son actividades que difunden turísticamente a nuestro departamento y por tabla puede surtir efectos económicos favorables. Lamentablemente después de una linda jornada, no se previó por las autoridades competentes y responsables el debido acondicionamiento y limpieza de la Plaza Internacional, oscureciendo y desanimando todo apoyo de la ciudadanía en cuanto a estas actividades”.

La edil agregó que “es de destacar la loable y sensible actitud que ha tenido el Sr. Intendente, con los vecinos de Lagos del Norte, ‘buscándole la vuelta a la tuerca’ y suspendiendo en parte la aplicación del presupuesto departamental aprobado por la mayoría de este Cuerpo, en cuanto a la carga impositiva departamental. A lo cual creemos que dicha ‘sensibilidad’ debe extenderse a todo el departamento, ya que tiene la potestad para ello”.

El edil Sergio Bertiz (PC) señaló que “nada nos puede asombrar si cuando tenemos un problema de violencia e inseguridad en el fútbol y ponemos a un enfermero a trazar la estrategia a seguir. Cuando en el Uruguay hay gente especializada, que estudió el tema, que estuvo en las fuerzas policiales, que sabe que para comenzar es inteligencia la que debe infiltrar información. Sin embargo, el Ministerio del Interior comandado por políticos pone un enfermero (Lic. Nurse Jorge Vázquez) como el cerebro de todas las estrategias que se deben hacer para terminar con la violencia en el fútbol. Algo no está bien, se está mezclando la política con una especialidad que no es para cualquiera”.

El edil Larry Martínez (PC) también se refirió al tema de la violencia en el deporte. “Voy a referirme a los hechos públicos y notorios de los últimos días, cuando en un estadio de fútbol se baleó a una persona. Pero no voy a mencionar al hecho en sí, que ya es conocido por todos, sino que más específicamente a lo que llevó a que lleguemos a ese punto. Hoy vivimos en una sociedad que constantemente fomenta y promueve las divisiones de todo tipo: Blanco, negro, derecha, izquierda, homo, hétero, machista, feminista, Peñarol, Nacional, y así podría seguir. Pero, los que no estamos a favor de las divisiones, o que creemos que las divisiones no son buenas nos damos cuenta que cada vez vamos perdiendo más espacio”.

La edil Dra. Nancy Olivera solicitó un minuto de silencio por el fallecimiento del ex Presidente Dr. Jorge Batlle. A su vez la edil Graciela Almanza solicitó también un minuto de silencio por el fallecimiento de la Sra. Ari Amado Olivera, madre de la edil Tania Negreira.

Realizado el minuto de silencio se procedió, a solicitud de la edil Graciela Almanza, que la Sesión Ordinaria pasara a Sesión Solemne en homenaje al ex Presidente Dr. Jorge Batlle, lo que fue aprobado por unanimidad por los 29 ediles presentes en sala.

En la Sesión Solemne hicieron uso de la palabra los ediles Elizabeth Rodríguez, José Luis Pereira, Ramón Román Taroco, Sergio Rauduviniche, Santiago Fielitz y cerró la oratoria en homenaje al ex Presidente Jorge Batlle el edil José Ramón Montejo.

Luego de finalizada la Sesión Solemne el Presidente de la Junta puso a consideración retornar a la Sesión Ordinaria, la cual fue aprobada por unanimidad, sobre 26 votos.

Fue puesto a consideración del plenario la solicitud del edil José Luis Pereira de enviarle un telegrama en nombre de la Junta Departamental de Rivera a la familia del Sr. ex Presidente Jorge Batlle por tan irreparable pérdida.

Luego se procedió a dar lectura a los informe de comisiones y a los asuntos entrados. A la hora 22:09 y sin más asuntos a tratar se levantó la sesión.