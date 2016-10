Junta Departamental: Sesión solemne en reconocimiento al ex-edil Héctor Rocha Freire

El Deliberativo Departamental sesionó en la noche del pasado miércoles, desde las 18:00 horas en sesión extraordinaria, y a partir de las 19:30 horas con la sesión ordinaria semanal.

En primera instancia la Junta Departamental de Rivera procedió a la realización de la sesión solemne donde se homenajeó al ex-Presidente de dicha casa, Héctor Rocha Freire. En la oportunidad hizo uso de la palabra el proponente de dicho homenaje, el edil Valentín Leal, el cual dio lectura del currículo del ex-edil Freire. También hicieron uso de la palabra ediles de los demás partidos.

La edil Mtra. Soledad Tavares leyó un saludo enviado por el representante nacional Saúl Aristimuño. De igual forma se leyeron notas enviadas por parte del Presidente de la Cámara de Representantes, diputado Dr. Gerardo Amarilla, y el Director de OSE, Dr. Vilibaldo Rodríguez. El acto finalizó con emotivas palabras a cargo de dos de las tres hijas del ex-edil Héctor Rocha Freire.

A la hora 19:33 comenzó la sesión ordinaria. La reunión fue presidida por el titular de la Junta Departamental, edil Marco Antonio Da Rosa. También integraron la mesa el Secretario General Ing. Agr. Abilio Briz y Carlos Cassanego Venancio en prosecretaria.

Luego de la apertura, se pasó a la aprobación de las actas Nº 73 (28 votos), Nº 74 (27 votos), Nº 75 (27 votos) y Nº 76 (27 votos). Inmediatamente el Presidente ingresó a la Media Hora Previa, donde hicieron uso de la palabra los ediles anotados para tal fin.

El suplente de edil Ítalo Guarisco (PC) cedió sus minutos al edil Sergio Bertiz (PC), quien destacó que el pasado martes las autoridades departamentales procedieron a la entrega a la comunidad de las obra pluviales y pavimento del barrio Pueblo Nuevo.

Recordó que la obra se realizó entre febrero de 2015 y setiembre de 2016 y comprende las calles Florencio Sánchez entre Sanguinetti y Manuel Oribe, España entre Florencio Sánchez y Artigas y José Enrique Rodo entre Oribe y España. Señaló que uno de los compromisos de la campaña electoral era el de finalizar las obras de las pluviales de Pueblo Nuevo.

Oprima aquí para escuchar la exposición del edil

El edil Lucio Branca (FA) se refirió a la boletera de los veintinueve alumnos del Polo Educativo Tecnológico, los cuales se transportan en ómnibus hasta dicho centro. Enfatizó que “este tema sucede reiteradas veces y todos los años el mismo tema de las boleteras estudiantiles, que el dinero viene, que no viene, que la culpa es de la Intendencia, que es del Ministerio, que la culpa la tiene sultano que la culpa la tiene fulano”.

El edil presentó tres posibles soluciones: 1) Que se dialogue con las empresas del medio junto con la Comisión del Legislativo y la Intendencia para solucionar los boletos de estos alumnos como un aporte a la sociedad riverense por este mes y medio que falta para la culminación del año lectivo. 2) Que la Comisión del Legislativo conjuntamente con la Intendencia solicite al Ministerio de Transporte por vía de excepción que el año que viene sean subsidiados los alumnos de dicho centro. 3) Que el año próximo se subsidie por parte de Intendencia y empresa junto con la Comisión del Legislativo los alumnos que sean.

Oprima aquí para escuchar la exposición del edil

El edil Luis Alberto López (PN) reiteró la solicitud de limpieza de los terrenos en torno al Complejo Habitacional Edificio F10 del BHU. “Este año es la tercera vez que los vecinos lo solicitan, preocupados con el crecimiento de la maleza y la proliferación de alimañas”.

En otro tema, el edil señaló que “no podemos tapar el sol con la mano… la Contribución Inmobiliaria subió más de 35 % de promedio. La contribución de tasas y servicios (es decir, más la Contribución, Pavimentación & Higiene) según la zona, supera en muchos casos el 70%. A eso hay que sumarle la Tasa de Alumbrado”.

Oprima aquí para escuchar la exposición del edil

El suplente de edil Dr. Matías Acosta (PN) informó que recibió una nota firmada por más de veinticinco familias de la localidad de Rubio Chico, La Palma, planteando la difícil situación que les toca vivir relacionado con la falta de agua potable.

“Esta población pujante y trabajadora hace más de cinco años espera respuesta definitiva por este tema. Debemos aclarar además que el organismo encargado del suministro de agua potable estuvo trabajando en la zona pero no ha culminado sus obras y lejos de hacerlo, ha quedado sin avances, dejando a toda esta localidad en una situación que se agrava con el tiempo y aún más con la llegada del verano”, señaló.

Oprima aquí para escuchar la exposición del edil

El suplente de edil Lic. Santiago Fielitz (FA) compartió “un tema que es muy delicado”, que debe ser tratado “con la seriedad y la responsabilidad que merece entre todos los actores de nuestra sociedad”. Se refirió a “los valores democráticos que como sociedad hemos sostenido con esfuerzo desde todos los sectores sociales, también los políticos partidarios, como las instituciones y la sociedad en su conjunto, ininterrumpidamente desde ya hace más de tres décadas, porque tuvimos obviamente un párate con el gobierno de facto”.

“Quiero reafirmar que nuestra bancada, y en especial nuestra fuerza política, sigue creyendo firmemente en estos ideales; ideales que inspiraron la construcción de nuestra nación. Por lo tanto, afirmamos nuestro compromiso con ellos y rechazamos enfáticamente cualquier declaración que se aparte de esos ideales. En días pasados, y es de público conocimiento, se realizaron declaraciones que no solamente no aportan nada para solucionar los problemas sociales, sino que además son claramente motivados por mezquinos y evidentes fines electorales, declaraciones públicas que se han realizado irresponsablemente y en forma liviana”, expresó.

Oprima aquí para escuchar la exposición del edil

El edil José Luis Pereira (PC) expuso sobre los caminos rurales y al trabajo que viene realizando la División de Vialidad Rural. El Departamento de Rivera cuenta con aproximadamente 2.700 kilómetros de caminería rural, de los cuales 1.104 están en la nómina del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. “En la actualidad, se están aplicando dos programas con el Ministerio, el 3.71 que son caminos forestales y el 3.70 que son convenios de caminería rural. Además de estos dos programas, la Intendencia en algunos casos, con recursos propios, realiza algunas intervenciones”, informó.

Oprima aquí para escuchar la exposición del edil

La edil Elizabeth Rodríguez (PC) expresó que “no olvido el dolor ni el miedo, ni tampoco la falta de libertad que sufrimos los uruguayos durante los años en que los tupamaros se levantaron en armas con el afán de hacer de este país libre y democrático una copia de lo que en aquél momento eran la Unión Soviética, Cuba o Alemania Oriental”.

“Hoy quien gobierna cuenta una historia tergiversada, deformada, e intenta hacerla veraz a nuestros niños y adolescentes. En este país, el gobierno de facto alcanzó el poder porque los tupamaros se levantaron en armas en democracia y no al revés. Las verdades hay que decirlas completas. No fueron los tupamaros quienes salieron a defender el estado de derecho en este país, salieron a querer derrocar la democracia e instalar el comunismo”, expresó.

“El viernes pasado, la ONG Crysol, que nuclea presos políticos del gobierno de facto, realizó un acto de colocación de placa en un muro externo del predio militar del Regimiento de Caballería Mecanizada Nº 3 de Rivera, que menciona que ese centro militar fue un lugar de torturas. (…) No fueron todos los militares torturadores, no son los militares de la actualidad torturadores. Son servidores públicos mal pagos, que cuando las situaciones de emergencias se dan realizan las tareas que otros debieran hacerla pero por un infinito de motivos no la cumplen. El acto del pasado viernes 7 de octubre, no contribuye al entendimiento, muestra el espíritu vengativo que aún permanece en la fuerza política que gobierna”, concluyó.

Oprima aquí para escuchar la exposición de la edil

Por moción del edil José María Antuña (PC) -aprobada por unanimidad, sobre 29 votos- se puso a consideración la solicitud de un pedido de licencia por parte del intendente Marne Osorio, ya que deberá ausentarse del país en misión oficial en su calidad de 2º Vicepresidente de la Mesa del Congreso de Intendentes.

El jefe comunal deberá participar en la 3ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre “Vivienda, Desarrollo Urbano Sostenible”, a realizarse en la ciudad de Quito, Ecuador, del 16 al 20 de octubre del 2016. Fue aprobado por unanimidad, sobre 29 votos.

Luego se procedió a la lectura de la renuncia de Graciela Viera Inda a la Junta Departamental por acogerse al beneficio jubilatorio desde el 1 de octubre del corriente. Debido a la renuncia de Graciela Viera Inda, se genera la acefalía en el cargo de Pro Secretario de la corporación. El mismo será ocupado por el funcionario de mayor rango dentro del escalafón, en este caso el funcionario Carlos Cassanego Venancio, el cual oficialmente pasa a ocupar el cargo de Pro Secretario de la Junta Departamental de Rivera.

Para el llenado de las vacantes generadas a partir del cargo de Director de División se llamara a concurso de oposición y méritos. Fue aprobado por unanimidad, sobre 30 votos.

Luego se pasó a los informes de comisiones y a los asuntos entrados. A la hora 21:20, y sin más asuntos a tratar, se levantó la sesión.