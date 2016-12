Sebastián Iramendi representó a Rivera en encuentro de formación para jóvenes de América Latina

Días pasados, en el departamento de Maldonado, se realizó un encuentro de formación y reflexión para jóvenes líderes de América Latina, organizado por la Fundación Konrad Adenauer Stiftung. Dicho encuentro contó con treinta y cinco jóvenes pertenecientes a la Red “Somos la KAS”. Dicha red se convierte entonces en una organización a través de la cual capacita y forma a jóvenes latinoamericanos.

Sebastián Iramendi integra la Comisión de Jóvenes del Partido Nacional, y por lo tanto representa a Rivera en dicho lugar.

Cesar Navarrete, fue el experto mexicano que comenzó con la disertación haciendo referencia a la “Comunicación en campaña política”. Iramendi explicó que “en dicha exposición vemos a grandes rasgos como la comunicación política compuesta por varios factores nos permite expresar un mensaje que queremos transmitir a la población”.

“Por otro lado hablamos del uso del poder en buenos términos, el poder capaz de persuadir e influir en la opinión pública de forma que nuestras ideas se hagan realidad. ¿Para qué queremos comunicar? Para servir”, agregó Iramendi.

Otro de los conferencistas fue Carlos Castillo, quien habló sobre “Liderazgo político en el Siglo XXI”, acotando que existen diferentes tipos de liderazgos que van cambiando a medida que transcurre el tiempo. “Otros de los temas destacados fue el del empoderamiento a la población, con mayor empoderamiento, mayor democracia, compromiso y participación”, indicó el joven.

Agregó que “para finalizar el workshop, estuvimos con la Alcaldesa de Maldonado, la Sra. Dina Fernández, quien explicó cómo funciona el régimen del tercer nivel de gobierno en el Uruguay, la descentralización como tal, la participación ciudadana y la distribución de los recursos”.

“Si bien Uruguay ha avanzado en materia de descentralización, si no hay distribución monetaria por parte de la Intendencia Departamental, por lo tanto la descentralización es como un vehículo sin gasolina, no anda”, indicó el joven.

Iramendi recalcó el buen trabajo y balance anual que se realizó en este año recorriendo todo el Uruguay y formando a más de ochocientos jóvenes. “En Rivera comenzamos con esta recorrida a mediados de mayo y capacitamos a más de setenta chiquilines de todas partes del departamento”.

Para Iramendi es muy positivo el trabajo que se hizo a nivel de juventud: “El servicio es lo que me dan ganas de seguir en esta actividad. Lo que me da fuerza todos los días, de estar y tratar solucionar los problemas a la gente para que pueda vivir mejor”, concluyó.