A partir del 1 de febrero inscriben en Rivera para el Uruguay Trabaja, cupo discapacidad

En el período comprendido entre el miércoles 1 y el viernes 7 de febrero se realizarán las inscripciones para el sorteo de las vacantes que se encuentra reservado específicamente para personas con discapacidad en el marco del programa Uruguay Trabaja.

Para acceder al cupo de discapacidad no es excluyente estar registrado en la Comisión Nacional Honoraria de Discapacidad (CNHD). De los sorteados, quienes ya estén registrados en la CNHD y/o cobren pensión por invalidez no es necesaria la valoración de discapacidad.

Sólo serán valorados en orden de prelación hasta cubrir los 120 cupos aquellos no registrados en la CNHD y que no cobren pensión por invalidez, por lo que se sugiere al momento de la inscripción alertar sobre la necesidad de presentar documentación relativa a la discapacidad en el caso de salir sorteados.

Los requisitos para inscribirse son tener entre 18 y 64 años de edad; no haber terminado tercer año de liceo o UTU; encontrarse en situación de vulnerabilidad socioeconómica; encontrarse desocupado por un período mayor a dos años; no haber participado en cualquiera de las ediciones anteriores de Uruguay Trabaja por un plazo mayor a tres meses.

El programa anunciará la lista de nombres que quedaron seleccionados como parte del cupo del 4% previsto para personas con discapacidad la última semana del mes de marzo.

Las personas que participan del programa perciben mensualmente la prestación social denominada “Apoyo a la Inserción Laboral” de 2,35 BPC (Bases de Prestaciones y Contribuciones). El monto mensual equivalente será de $6.357 líquidos aproximadamente.

Uruguay Trabaja es un programa socioeducativo-laboral, creado por la Ley Nº 18.240. Está dirigido a personas desocupadas de larga duración, que integren hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica. El objetivo es facilitar procesos de integración para los participantes, a través de estrategias socioeducativas.

Para ello, se desarrollan proyectos de valor local que supone mejorar y recuperar las instituciones públicas de la comunidad. Esto implica tareas de construcción, refacción, albañilería y/o pintura.

Además ofrece una propuesta de formación y capacitación en diversas competencias relacionadas con el mundo del trabajo, como también capacitaciones específicas en oficios, de acuerdo con la demanda local y la oferta educativa existente (COCAP – UTU).

JORNADAS DE TRABAJO

Las tareas se efectúan durante 30 horas semanales (6 horas diarias durante 5 días a la semana, incluidas las capacitaciones). El programa tiene una duración de ocho meses en ciudades y capitales, y hasta seis meses en las pequeñas localidades.

LUGARES DE INSCRIPCIÓN

– En la ciudad de Rivera:

• Oficina Territorial de Rivera del MIDES (Agraciada 728), de lunes a viernes, de 10:00 a 15:00 horas. Teléfonos de contacto: 46234917/46227472.

• SOCAT EMIR (Gestido 1087, barrio Lavalleja), los días lunes, martes, jueves y viernes, de 9:00 a 13:00 horas. Teléfono de contacto: 46239449.

• SOCAT ACJ (Martín Pays 2259, barrio Mandubí), los días 1, 2 y 6 de febrero, de 12:00 a 15:00 horas, y los días 3 y 7 de febrero, de 9:00 a 12:00 horas. Teléfono de contacto: 46247723.

– En el interior del Departamento:

• En Tranqueras, en la Casa de la Cultura, el día miércoles 1 de febrero, de 10:00 a 15 horas.

• En Vichadero, en el local del BPS, el día jueves 2 de febrero, de 10:00 a 15:00 horas

• En Minas de Corrales, en Centros MEC, el día viernes 3 de febrero, de 10:00 a 15:00 horas.