ASSE está investigando un gasto millonario de funcionamiento en el Hospital de Rivera

El destino de casi cincuenta millones de pesos en el Hospital de Rivera que se gastaron durante 2016 están siendo investigados por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Según publica el Semanario Búsqueda, el dinero fue usado para pagar complementos de sueldos de médicos y funcionarios de la institución.

El Director del Hospital de Rivera, Dr. Andrés Toriani, fue consultado por el noticiero Telemundo y afirmó que la diferencia se origina cuando se comparan gastos de otros años, cuando el Hospital no brindaba servicios que hoy brinda.

El director aseguró que años anteriores el Hospital no hacía cirugías porque no tenía anestesista y llegó a tener un atraso de más de mil operaciones.

Para Toriani tampoco está considerado en el informe cuánto pagaba el Hospital a los centros privados por las cirugías que se realizaban. En la actualidad el Hospital de Rivera realiza todas las operaciones traumatológicas y oftalmológicas de la región y también está en centro de litotricia.

También se creó una unidad de diálisis que no había para aquellas personas en espera del Fondo Nacional de Recursos. Sumado a esto, se creó el CTI de adultos.

Los denunciados complementos de sueldos se explicarían porque se contrató más personal para el block quirúrgico y los otros servicios. Desde que se crearon fueron solventados por las comisiones de apoyo pero a partir de 2016 pasaron a la órbita de ASSE.

Telemundo consultó a ASSE sobre el tema, pero declinaron realizar declaraciones porque hay una investigación administrativa en curso. Fuente: Teledoce.