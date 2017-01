ASSE renovará su flota de ambulancias con ochenta y siete unidades

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), prestador de salud con la más cantidad de ambulancias por persona en Uruguay, prevé renovar la flota este año, lo cual implica la entrega de ochenta y siete de esos vehículos entre comunes y especializados, informó la presidenta del organismo, Susana Muñiz. Anunció la adquisición de unidades y el ingreso de otras por plan recambio, así como once utilitarios en similar régimen.

Muñiz destacó que ASSE cuenta con el mayor número de ambulancias entre los prestadores del país, en relación a la cantidad de usuarios, como “lo puede ver toda la ciudadanía cuando va recorriendo las calles y seguramente en más de una oportunidad se cruzan con móviles de la institución”.

La institución definió hace un tiempo la renovación de su flota de ambulancias y lo seguirá haciendo este año. La presidenta del directorio añadió que ya se entregaron ese tipo de vehículos comunes y especializados, que cuentan con equipamiento para reanimaciones y con capacidad para llevar más personal.

Durante este año, ASSE entregará de ochenta y siete ambulancias, algunas destinadas a recambio, así como once vehículos utilitarios.

Muñiz explicó que se trata de una gran inversión, no solo por el valor de las unidades, sino también en materia de contratación de personal (médicos, enfermeros, choferes). En ese sentido, la presidenta señaló que es difícil llegar a tener ambulancias en todos los poblados del país.

En entrevista con la Secretaría de Comunicación Institucional, Muñiz aclaró que para sanear estas necesidades se desarrollan convenios de complementación con el sector privado.

“Al ser ASSE el prestador con mayor cantidad de usuarios para trasladar, esta modalidad está muy presente en los acuerdos”, puntualizó la jerarca, quien agregó que en estos casos muchas veces el prestador privado se encarga del traslado.

En 2016, la institución había incorporado sesenta y cuatro unidades a su flota: en el primer semestre fueron ocho especializadas y cinco comunes, y en el segundo semestre quince especializadas y treinta y seis comunes, mientras que en 2015 concretó un recambio de diez ambulancias especializadas y cuarenta y cuatro comunes y adquirió siete especializadas nuevas.

CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES

Las ambulancias especializadas trasladan a equipos compuestos por médico, enfermero y chofer, mientras que las comunes no incluyen médico, porque se utilizan solo para traslados.

Según el decreto 309/2008 de regulación de los servicios de emergencia móvil, una ambulancia especializada debe estar equipada en con materiales e instrumentos para la atención de los pacientes, esto incluye oxígeno y su medio de administración, y el equipamiento para asistencia de ventilación, que incluye ambú (resucitador-manual o bolsa-autoinflable), bolsa de válvula unidireccional y respiratoria).

A ello se agregan válvulas para resucitadores, laringoscopio y tubos endotraqueales, electrocardiógrafo, cardiodesfibrilador (para cardioversión y desfibrilador), marcapaso externo (fijo y a demanda) y electrodos transcutáneos para estimulación eléctrica miocárdica.

También se compone de equipamiento necesario para toracocentésis, toracostomía y cricotiroidostomía, instrumental para acceder a la vía venosa central, periférica y aplicación de inyectables, equipamiento para aspiración gástrica y traqueobronquial, catéteres urinarios e instrumental de cirugía menor.

Otros elementos son medios de sostén y fijación de fracturas, caja de emergencias obstétrica y neonatal, drogas utilizables en situaciones de emergencia, fluidos osmolares, hiposmolares e hiperosmolares, silla de ruedas, linterna, otoscopio, termómetro, hemoglucotest o similar, cánulas nasales, pinza para cuerpos extraños y oxímetro de pulso.

Además, cada unidad cuenta con collar cervical, inmovilizadores laterales de cabeza, juego de sábanas limpias para quemados, humidificadores, almohadas, sábanas, frazadas, toallas descartables, chatas y violines, elementos de protección para el equipo de salud como guantes, antiparras, tapabocas, sobretúnicas y otros, extinguidores de incendio, caja de herramientas, rueda de auxilio y respirador automático portátil para traslados coordinados de larga distancia.