Comisión de Deportes de la Junta se reunió con la Liga de Fútbol de Tranqueras

Días atrás, la Comisión de Deportes de la Junta Departamental de Rivera se reunió con la Liga de Tranqueras, cuyos integrantes solicitaron urgente intervención de las autoridades, tras tres años en que no se realizan campeonatos. Así lo informó a NORTE el edil Antonio Fernández.

En el Municipio tranquerense se reunieron con carácter informativo con el Presidente de la Liga local, Washington Plata, y la Asamblea de Clubes Deportivos de la zona, visitando además el predio del Estadio Municipal, constatando el mal estado del único escenario deportivo existente en dicho municipio, y la falta de mantenimiento de todas las instalaciones del mismo, que a la postre llevaron a la clausura del mismo, dejando sin actividad toda la zona.

Estuvieron presentes en dicha reunión por la Comisión Asesora de Deportes Fernando Sander, Antonio Fernández, Nilo Castro, Julio Núñez Ribeiro, Luis E. González y como oyente la Sra. Edil Patricia López Pintos, haciéndolo por la Liga de Fútbol su Presidente Washington Plata, Peter de León (Secretario) y por la Asamblea de Clubes: Ramón Silva, José Ribeiro, Gualberto Sosa y Augusto Ribeiro.

El edil Antonio Fernández, ofreció en la Junta Departamental, en la reunión del pasado miércoles el informe de esta reunión, en la que se resalta, luego de recorrer las instalaciones del Estadio, que constató que el mismo necesita una reestructura, en su casi totalidad: muros, baños, tribunas y vestuarios en total ruina campo de juego con el tejido en muy mal estado, la iluminación sin conexión eléctrica y torres comprometidas por su base, que están apoyadas en el muro perimetral del estadio.

El Presidente de la Liga, Washington Plata, por su parte manifestó que es delegado de la Organización del Fútbol del Interior (OFI) y que Tranqueras está a punto de perder su lugar en la misma por falta de competencia, lo que llevaría a la destitución de la Liga en OFI. Además manifestó que por la clausura del Estadio y por no contar con una cancha alternativa en la ciudad, no se puede llevar adelante los campeonatos de fútbol de ninguna categoría, factor que deja a más de un centenar de deportistas el medio sin ninguna actividad.

El Secretario de la Liga, Peter de León, por su parte dijo que los clubes deportivos de la zona desempeñan un esfuerzo grande para mantener a sus planteles, muchas veces aportando el gasto de medicamentos y médico, indumentaria y materiales de trabajo para un buen desempeño deportivo de sus atletas, jugadores que son afiliados a la Organización del Fútbol del Interior como corresponde y demanda la liga. Dijo además que “al no tener actividad de ninguna categoría, los atletas pierden mucho y el deporte aún más, porque jugador que no juega, queda en el tiempo, ya que el deporte amerita actividad, tanto física como competencia”.

La Comisión Asesora de Deportes de la Junta Departamental de Rivera se entrevistará con el Intendente Dr. Marne Osorio, a fin de dialogar y buscar una solución inmediata a esta situación. El acta está firmada por todos los ediles que concurrieron a la reunión en Tranqueras.