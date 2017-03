Intendente Osorio manifestó que la comuna “goza de buena salud económica”

(Por Rosa Dutra) En diálogo con NORTE, el jefe comunal riverense abordó varios temas de interés para el Departamento y adelantó que “la Intendencia goza hoy de buena salud económica”.

El Dr. Marne Osorio dijo que estaban “en un ritmo importante de trabajo, con una agenda muy cargada a nivel departamental y nacional”. El pasado lunes mantuvo una reunión con los Directores Generales y en ella definieron algunas intervenciones, las que comenzarán a corto plazo.

Estuvieron trabajando en la Plaza Internacional, porque en el transcurso de este mes harán algunas intervenciones extraordinarias en materia de mantenimiento de áreas verdes y mobiliarios. Se habló sobre los dos Centros de Visitantes, el de la Plaza y el de Lunarejo, en los cuales se trabaja junto al Ministerio de Turismo y a los operadores turísticos.

Desean incrementar la presencia de la gente, llevar a los artesanos y a los productores de la zona del Valle de Lunarejo, que tiene algunos emprendimientos turísticos. Están expectantes de que finalicen los trámites que se realizan en la prefectura santanense para poder incorporarse con los funcionarios de la Dirección de Turismo.

Otro punto tratado en la reunión del Consejo de Directores fue el de la preparación de la agenda para llevarla al Congreso de Intendentes, ya que el intendente Osorio tendrá esta semana la reunión de la Mesa del Congreso. Allí trabajarán en un proyecto que tienen en conjunto con la Unión Europea, para buscar recursos para los municipios y esperan ponerlo en funcionamiento en el segundo semestre de este año.

Entre los puntos del proyecto figuran fondos para el fortalecimiento de los municipios y fondos para otros proyectos puntuales, que tendrán que ser diseñados y elaborados. La intención es tener como mínimo un proyecto para cada uno de los municipios de nuestro Departamento, señaló Marne Osorio.

En la capital del país mantendrá una reunión con el Ministro de Transportes y Obras Públicas, ya que “las obras en las Rutas 27 y 30 vienen muy lentas y ya existen protestas de vecinos de la zona”. Le transmitirán al Ministro la opinión de la gente de Rivera sobre este problema y se lo invitará a que venga a Rivera por los temas del Aeropuerto Binacional y del Puerto Seco, ya que se adquirirá un predio para la instalación de un nuevo Puerto Seco, el cual estaría operando junto al Aeropuerto. Planea generar una instancia en marzo o abril, con la presencia del Ministro Víctor Rossi en nuestro departamento, para poder tratar sobre estos temas.

Sobre la Zona Franca dijo que mañana, jueves, se lanzará el curso de Ingeniería en Logística de la Universidad Tecnológica (UTEC), y con dicho curso vendrán equipos de docentes de alto nivel. En las próximas semanas tienen previsto generar un encuentro con ese equipo técnico y con los posibles interesados de la región para esta Zona Franca en Rivera, porque “hay empresarios locales interesados, y otros que no son de la zona”. Con ello se pretende ayudar para que puedan tener la posibilidad de negocio, en medida que haya Zona Franca, Puerto Seco, Aeropuerto y del mercado grande que existe en Brasil.

Haciendo referencia a otros temas tratados en la reunión del pasado lunes con los directores generales, señaló que se habló sobre el avance de obras en el interior del departamento y en la ciudad de Rivera. En Tranqueras se está acondicionando una casa -que están terminando- para el Hogar Estudiantil, se está construyendo una Sala Velatoria, y se están finalizando las obras del acceso oeste de la ciudad, el que pasa por el balneario y el viejo puente -allí todo se asfaltará- y se realizan obras de cordón-cuneta y algunas calles dentro de la ciudad.

En Minas de Corrales se está acondicionando el nuevo Hogar Estudiantil, se realizan mantenimientos pluviales para resolverle los problemas de inundaciones a los vecinos, se están realizando obras de cordón-cuneta. En vichadero están finalizando la Plaza, la Terminal de Ómnibus, y están lanzando las licitaciones para comenzar este mes con los trabajos de cordón-cuneta y preparando bases para el segundo semestre, para luego realizar tratamiento asfáltico en las calles.

En la ciudad de Rivera continuarán con las obras en barrio Treinta y Tres Orientales, las que posiblemente se entregarán a la comunidad en el mes de mayo. Se trabaja, además, en barrio Lagunón, en Chasque de los Santos a la izquierda, y en las calles que terminan en Presidente Giró, porque “fue un compromiso que hicimos con los vecinos. Se están realizando muchas obras de pluviales. En el barrio Bella Vista (Cerro del Estado) continúan con un ritmo de obras muy importante. Lo mismo en barrio Magisterial, donde se continúa con la construcción de complejos habitacionales, viviendas y obras de urbanización”.

Para el segundo semestre prevén comenzar la segunda etapa de las obras en el cauce del arroyo Cuñapirú, para luego realizar la etapa del parquizado del Cuñapirú. Se busca realizar obras en calle Bernardino Freitas, continuación de calle Artigas, próximo al puente, pero al pertenecer ese tramo al Ministerio de Transportes y Obras Públicas y no a la Intendencia Departamental, no pueden realizar obras. Allí desean hacer mantenimiento e instalar iluminación, ya que “es una zona peligrosa”. Por tal motivo le plantearán al Ministro de Transportes que lo transfiera a la Intendencia y así se encargarán del tramo que va hasta Cinco Bocas y realizar el mantenimiento.

Consultado sobre los rubros de la comuna para poder encarar todas estas obras, el jefe comunal respondió que “la intendencia está muy bien, goza de salud económica financiera y tiene sus cuentas al día. Los funcionarios son pagos en fecha, se tiene reservas y a los proveedores se les paga en tiempo y forma. Los recursos del departamento, de recaudación propia, se vienen recolectando en forma normal. Los recursos del departamento que provienen de fondos del presupuesto nacional se reciben contra certificación. Ya tenemos todos los proyectos para el quinquenio en cada uno de los fondos. Otros se definen desde el Congreso de Intendentes”.

Sobre la polémica que se desató por el llamado a licitación para solicitar un préstamo para la Intendencia Departamental de Rivera, el Dr. Marne Osorio expresó que la información que dieron algunos ediles de la oposición “fue falsa”, para tratar de “generar polémica”, ya que hoy “la intendencia riverense ha recuperado créditos que no tenía, porque los había perdido debido a una situación de endeudamiento crónico que tenía desde hace muchísimos años”.

“Hoy la intendencia está recuperando créditos del Estado, que este le ofrece créditos y lo que la intendencia está haciendo es abrir la posibilidad de tener créditos, no para endeudarse más allá del período, ya que ninguno de esos créditos significa que se va a dejar deudas para administraciones posteriores”, explicó. “El crédito que se necesita es para poder tener la posibilidad de comprar mejores bienes y servicios”. Puso como ejemplo el proyecto que tienen para comprar maquinaria que vale más de tres millones de dólares, como camiones para los residuos, contenedores, camiones barométricos y camiones para alumbrado. “Son parte del equipo que se necesita para realizar el trabajo en forma correcta y adecuada”, acotó.

Cuando compraron esos camiones -dijo Osorio-, fue con los recursos que tienen hasta el final de la administración y continuarán aportando todos los años. Para poder obtener mejores precios, tratan de comprar al contado y para comprarlos tienen que tener crédito para pagar esa maquinaria, crédito que finalizarán de pagar en 2020. Con eso logran mejorar los valores de compra, porque “al comprar al contado usamos los créditos bancarios, que hoy por suerte volvemos a tener”, reiteró.

El intendente cree que la polémica suscitada en la Junta Departamental “se debe a intereses político-partidarios”, porque “quieren de alguna manera sacar algún tipo de rédito político”, aunque admitió que “son las reglas de juego” y dijo estar dispuesto a concurrir a la Junta o recibir a todos los que necesitan de información, para brindársela a quienes así lo soliciten.

Marne Osorio agregó que desde la Intendencia han tratado de generar un ámbito “donde todos los ediles de cualquier partido puedan venir y solicitar reuniones de trabajo con los Directores Generales, con la Directora de Hacienda… De esa manera podremos compartir la información y dejarles claro cuáles son los objetivos y cuál es la situación que tiene la Intendencia. Tenemos la tranquilidad de poder transmitir a la comunidad de Rivera que la Intendencia está muy bien, sana, y eso nos permite comprometer ese ritmo de obras que hemos instalado hace tiempo en Rivera. Y lo continuaremos. Seguiremos comprando maquinaria para poder hacer más cosas”, enfatizó.

ACTIVIDADES CULTURALES Y CARNAVAL 2017

Aprovechamos para solicitarle que hiciera un balance sobre el Carnaval 2017, y las actividades culturales en general, ya que este año el carnaval no brilló como en ediciones anteriores. El jefe comunal respondió que “el tema del carnaval se puede analizar desde dos puntos: como un evento cultural o como un producto turístico. El carnaval como producto turístico requiere compromiso del sector privado y empresarial. El sector empresarial entiende que el carnaval puede ser un atractivo turístico. En los últimos años fue el único sector que aportó muchos recursos, pero hasta el momento esto no significó un atractivo para atraer al turista a Rivera, lo que genera una oportunidad económica que sí se vio en ‘Rivera brilla…’”.

Con “Rivera brilla…” se comenzó a generar un producto diferencial y que propone posicionar a Rivera, en una determinada época del año, como un destino turístico con más días que el carnaval. Lo que hoy están proponiendo para el próximo carnaval es trabajar todo el año para construir un carnaval que comience a generar mayor motivación, más que un corso en vía pública.

Se cuestionó qué pasó con el carnaval de los clubes sociales, antes tan prestigiosos y hoy olvidados, salvo algún club que logró realizarlo. Se preguntó por qué la gente dejó de concurrir a ellos. “Este es un fenómeno que todos nos debemos preguntar, sin el ánimo de buscar culpables, sino cuestionarnos las cosas como comunidad”.

“Una de las cosas que debemos comenzar es tratar de replantar la semilla del entusiasmo por el carnaval, capacitando a la gente en candombe, en samba enredo, promoviendo las iniciativas con un componente más cultural en diferentes comunidades barriales y comenzar a construir esa oportunidad multicultural. Con esa construcción llegaremos a 2018 con un carnaval rico, con esa construcción entre todos… será similar a lo que hoy se construye en Tranqueras con la colaboración de la comunidad”, concluyó.

MENSAJE POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Al celebrarse hoy, 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, el jefe comunal dejó su mensaje a las mujeres riverenses: “Le envío un saludo muy afectuoso y cariñoso a todas las mujeres de nuestra frontera, en un día festivo, de conmemoración, por lo que significa ser mujer, para el pueblo, para la comunidad, para la familia en su figura materna, familiar”.

“Es un momento de profunda reflexión, donde toda la comunidad está siendo llamada a decir ‘basta’ con los feminicidios, en esa agresión al género femenino, en esa vista de no tener condiciones de paridad para hombres y mujeres. Por eso es un momento de reflexión, donde nosotros nos adherimos absolutamente y en esa construcción cotidiana seguramente entre todos podemos construir una sociedad más amigable, más madura, con mayores oportunidades para todas las mujeres”, concluyó.