Noticias breves: Bebé prematura fue trasladada en avión desde Rivera a Montevideo

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) informó que en la madrugada de ayer, domingo, personal de la Fuerza Aérea, integrantes de la Unidad de Neonatología del Hospital de Rivera y una neonatóloga del Servicio 105 de Montevideo, trasladaron a la ciudad de Montevideo a Sofía, una bebé de veintinueve semanas que nació prematura en el Hospital de Rivera.

Cuando nació, el equipo médico del Hospital de Rivera indicó que Sofía debía ser asistida en el CTI Neonatal. Dado esto, cuando las condiciones para el traslado estaban dadas, se comenzó con las coordinaciones entre el Centro de Operaciones Aéreas de la Fuerza Aérea y ASSE.

El vuelo salió a la hora 1:25 de la madrugada del domingo, y llegó dos horas después a la Brigada Aérea Nº 1. Allí, la beba fue trasladada de urgencia al Hospital Policial, mientras su madre continuaba en Rivera.

LISTA 123 DEL PARTIDO COLORADO REALIZÓ LA DESPEDIDA DEL AÑO

La Agrupación “Todo por Rivera”, Lista 123 de Partido Colorado, realizó la fiesta de fin de año, la que reunió un importante número de dirigentes de todo el Departamento que homenajearon al ex Presidente Jorge Batlle y a los ex dirigentes del sector colorado Dr. Ruben Reynoso, Milton Eloy Melo (“Manchita”) y Juan Urquart.

Entre otros, estuvieron presentes la hija del ex presidente, Beatriz Batlle, además de familiares de los homenajeados, los dos alcaldes colorados, Milton Gómez (Tranqueras) y José “Tixe” González (Minas de Corrales), ediles departamentales y presidentes de las comisiones barriales.

Haciendo uso de la palabra, el dirigente Mauricio González dijo que desde la agrupación los compañeros vieron con muy buenos ojos y destacaron la presencia de los familiares del ex presidente y la presencia de los alcaldes, ya que los mismos pertenecen al otro sector de Partido. “Gestos como estos enaltecen al Partido Colorado”, señaló González.

ESPACIO 2000 DESPIDIÓ EL AÑO CON ASADO CRIOLLO EN CURTICEIRAS

En la jornada de ayer, domingo, y ante un numeroso público presente, la Agrupación Espacio 2000 del Partido Colorado realizó la fiesta de despedida de año, compartiendo un asado criollo en el local feria de Curticieras.

El acto contó con la participación del intendente Marne Osorio, los diputados Tabaré Viera y Conrado Rodríguez, Directores Generales de la comuna -entre otras autoridades departamentales-, Alcalde de Tranqueras, Milton Gómez, además de dirigentes de la Agrupación y del sector Espacio Abierto, compañeros y simpatizantes en general.