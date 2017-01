Noticias breves: Confirman primer caso importado de chikungunya en el Uruguay

Se confirmó en Uruguay el primer caso importado de chikungunya, lo que puso a las autoridades de salud en “alerta”. Así lo informó la subsecretaria de Salud Pública, Cristina Lustemberg, quien explicó que no es un caso autóctono, sino que se trata de un ciudadano uruguayo que vino de Brasil, donde fue picado por el mosquito.

“Los estudios que venimos haciendo sobre la presencia del Aedes Aegypti nos habla de niveles muy altos en todos los departamentos del país, sobre todo en las capitales departamentales, y en algunos departamentos del litoral. Es un mosquito que crece en las ciudades”, dijo, haciendo un llamado especial de alerta para Montevideo, Canelones y zonas de Maldonado.

“Estamos en una etapa de mucho cuidado, mucha preocupación, con todos los prestadores de salud en alerta sanitaria. Trabajamos con el Ministerio de Turismo para estar atentos ante turistas que presentan síntomas. Hay algo muy importante que es que estas enfermedades existen porque existe el mosquito, y este crece en las casas de cada uno de nosotros”, señaló la doctora.

Recordó que “hay que volver a hacer la descacharrización del domicilio”, ya que el mosquito crece en macetas, baldes, recipientes dejado en balcones y azoteas.

“Hay que hacer recomendaciones a la población a no bajar los brazos en los cuidados. No transferimos las responsabilidades desde el punto de vista sanitario, pero se requiere mucho de la conciencia ciudadana”, alertó. Fuente: Montevideo Portal.

BUENOS RESULTADOS ARROJÓ EL VIAJE A CHINA DEL DIPUTADO AMARILLA

El Presidente de la Cámara de Representantes y diputado por Rivera, Dr. Gerardo Amarilla, estuvo en China invitado por autoridades de ese país y su viaje arrojó buenos resultados por las posibles negociaciones que se realizarán con nuestro país.

Se vislumbra la perspectiva que Uruguay pueda exportar leche, carne, soja, madera, pasta de papel al gigante asiático y abrir más mercados. A su vez, China podrá invertir aquí, trayendo a sus empresas para invertir y asociarse con empresas uruguayas, invertir en infraestructura como ferrocarril y carreteras, realizar intercambios culturales, políticos, académicos y deportivos, principalmente con el fútbol.

CONCURSOS ESTUDIANTILES BINACIONALES SOBRE TRÁNSITO

Este año se realizarán concursos estudiantiles binacionales en la frontera, los que son organizados desde el año pasado por la Dirección General de Tránsito y Transporte de la comuna. Este año la actividad tendrá carácter binacional, por contarse con la participación de Livramento.

El tema de dicho concurso será el tránsito y este realizará entre los meses de setiembre y octubre, luego de haber tratado el tema en las escuelas, liceos e instituciones de ambas ciudades.

Además del concurso habrá una campaña de concientización para educar a niños, adolescentes y adultos.

REANUDARÁN GESTIONES POR ÓMNIBUS DE RECORRIDO BINACIONAL

El tema del transporte urbano mediante una línea de ómnibus binacional, abordado por la Dirección General de Tránsito de la Intendencia de Rivera, será reiterado nuevamente en otra reunión esta semana, entre los sectores jurídicos de las direcciones de tránsito de Livramento y Rivera, lo que ya cuenta con el aval del nuevo prefecto santanense.

Esa línea de recorrido circular beneficiará a estudiantes de ambas ciudades y a la población en general. Las empresas que harán el recorrido serán dos empresas santanenses y dos riverenses que se presenten a la licitación.