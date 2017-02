Rossi confirmó existencia de empresas interesadas en participar de llamado para nueva vía férrea

Infraestructura para producción:

“Lo primero es definir la traza, el estándar necesario y hacer el anteproyecto que permita realizar el llamado” a interesados, señaló el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, sobre la vía férrea necesaria para el eventual traslado de producción de la proyectada segunda fábrica de celulosa de UPM. “Sabemos que hay muchas empresas importantes y con experiencia dispuestas a presentarse”, destacó.

“Si no se sabe lo que se quiere es muy difícil llamar a las empresas para invitarlas a construir”, explicó Rossi en referencia al proyecto de vía férrea desde Paso de los Toros al Puerto de Montevideo, al hablar con la prensa ayer, martes, en la sede ministerial tras firmar un convenio con el Instituto de Empleo y Formación Profesional.

Manifestó que “lo primero es definir lo que se necesita para realizar un llamado”. Agregó que “hay muchas empresas importantes y con experiencia dispuestas a presentarse”.

Puntualizó que hay que analizar “qué condiciones necesita la vía para asegurar un sistema ferroviario que estará en el Siglo XXI mientras que el actual se apoya fundamentalmente en uno que se fundó en el Siglo XIX”, sostuvo.

Respecto del lugar de comienzo de la vía férrea, “se toma como referencia Paso de los Toros, en el departamento de Tacuarembó, porque está en el centro de donde se dijo que estaría la posible planta, y se deberá trabajar en casi 300 kilómetros hasta el Puerto de Montevideo”.

Enfatizó que la infraestructura será propiedad del Estado uruguayo “sin duda”. Acotó que equipos y operadores podrán ser de particulares, no necesariamente de la empresa finlandesa UPM, que ha propuesto levantar la que sería la tercera planta de su tipo en Uruguay.

“Esta obra es clave porque recupera un tramo que es la columna vertebral de la infraestructura ferroviaria”, añadió el ministro de Transporte.

También comentó que “a partir de esta base se puede desarrollar una estrategia ferroviaria para todo el país sumadas a que se dispondrá del apoyo de dos millones de toneladas, algo que nunca en su historia transportó el ferrocarril del Uruguay”.

“Necesitamos del ferrocarril, pero las rutas seguirán transportando mucha carga también”, señaló. “Ambas cosas no son contrapuestas sino que hay que verlas complementándose”, sostuvo.

Rossi puntualizó que el Plan Nacional de Infraestructura, que requiere inversiones por 12.500 millones de dólares en el quinquenio de gobierno en curso, continúa su proceso con los llamados por participación público-privada y otros encaminados en varias rutas, puertos y vías férreas.