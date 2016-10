Se realizó el lanzamiento en Rivera de la IX Semana Nacional de Seguridad Vial

En la mañana de ayer, lunes, en la sala de conferencias de la Intendencia Departamental de Rivera se realizó el lanzamiento de la IX Semana Nacional de Seguridad Vial.

Conformaron la mesa de presentación el Intendente interino, Cr. Richard Sander, el Director General de Tránsito, Mauricio González, el Secretario de Tránsito de la Prefectura de Santana do Livramento, Alencastro Martins, el Jefe de Policía Nacional de Tránsito (Destacamento Rivera), Sub Oficial Mayor Carlos Vargas, Sub Jefe de Policía, Crio. Mayor, Richard Fernández, y el Coordinador de la Unidad Departamental de Seguridad Vial (UDESEV), Dr. Henry Sosa.

La IX Semana Nacional de Seguridad Vial tiene como objetivo seguir trabajando en materia de seguridad vial y prevención de siniestros de tránsito. Dicha campaña cuenta con la colaboración de viarias instituciones con el mismo fin, “salvar vidas”.

LA “IX SEMANA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL”

“Todos salvando vidas” es el lema propuesto para este año, ilustrado en una serie de piezas audiovisuales que muestran el daño que puede ser evitado si todos asumimos conductas que contemplen el respeto de las normas. Las tomas fueron extraídas de siniestros reales en que no hubo fallecidos; mientras que los testimonios fueron expresamente seleccionados para provenir de las áreas de la salud, la educación y los controladores de tránsito (policía e inspectores).

Entre otras actividades está agendado un Encuentro Nacional de Unidades Locales de Seguridad Vial para el viernes 21; una serie de bicicleteadas en varios puntos del país, para promover la seguridad en este modo de vehículo; y un encuentro en el que comunicadores y publicistas debatirán sobre el rol que la prensa ocupa a la hora de informar sobre seguridad vial.

PROGRAMACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE RIVERA

– Hoy, martes 18 de octubre:

Hora 10:00 Blitz educativa con entrega de folletería, con apoyo del cuerpo inspectivo de la Dirección General de Tránsito y Transporte y de la Secretaría de Tránsito de Santana do Livramento. Local: Presidente Giró, Wilson Ferreira Aldunate, Avda. Italia, Avda. Sarandí y Mons. Vera.

– Mañana, miércoles 19 de octubre:

Hora 9:00 Masoller: Escuela, Liceo y Comunidad.

Hora 9:00 Charlas Educativas. Local: Liceo Nº 1.

– El jueves 20 de octubre:

Hora 13:30 Trabajo práctico en vía pública con alumnos de Colegio Teresiano. Local: Mons. Vera, Joaquín Suárez y zona de influencia.

– El viernes 21 de octubre.

Hora 9:30 “Paseata por la Vida”. Local: Plaza Artigas (desde Avda. Sarandí y General Artigas).