UTEC lanzó las carreras Ingeniería en Logística y Tecnólogo en Mecatrónica Industrial en Rivera

El pasado jueves, la Universidad Tecnológica (UTEC) realizó el lanzamiento de las carreras Ingeniería en Logística y Tecnólogo en Mecatrónica Industrial -carrera conjunta con CETP/UTU-, en acto realizado en la Sala de Conferencias del Campus del CETP-UTU (ex Escuela Agraria).

La repercusión del evento fue más que positiva. El desembarco de la UTEC en Rivera con estas dos carreras en áreas tecnológicas es un hito para la institución y es recibido de muy buena manera por el gobierno departamental, el sector productivo y la sociedad local en general.

Los oradores coincidieron en que el lanzamiento de estas carreras aporta no solo al departamento de Rivera y al Uruguay en su conjunto, sino que alimentan el desarrollo académico de la región fronteriza conformada por los departamentos de Uruguay que limitan con la mitad austral del Estado de Río Grande del Sur (Brasil).

El evento contó con la participación del consejero de UTEC, Ing. Agr. Pablo Chilibroste, el Director General de Desarrollo y Medio Ambiente de la IDR, Quím. Farm. Alejandro Bertón, (en representación del Intendente de Rivera, Dr. Marne Osorio), el Dr. Mario Clara (Director del Centro Universitario de Rivera y representante de la Comisión Coordinadora del Polo de Educación Superior), la Prof. Roberta Bermudes, Directora del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología Sul-Ríograndense (IFSul) y el Prof. Hélvio Rech, director de Asuntos Estratégicos, Relaciones Institucionales e Internacionales de la Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA).

Asimismo, presenciaron el acto coordinadores, docentes y estudiantes de las carreras Ingeniería en Logística y Tecnólogo en Mecatrónica Industrial, y representantes de la Dirección Académica y la Dirección de Programas Especiales.