Síntesis policial: Homicidio, incautación de estupefacientes y procesamiento por violación

HOMICIDIO. En la tarde del pasado viernes, próximo a la hora 17:40, personal de Seccional 10ª junto con personal de G.R.T. y del Grupo Halcones, concurre a barrio Villa Sonia, a la intersección de calle Simón del Pino y Pasaje A, por un llamado al Servicio de Emergencias 911, constatando al llegar allí, que caído sobre la vía pública se encontraba el cuerpo de un masculino, presentando una herida de bala en el cráneo, tratándose de quien fuera en vida Néstor Andrés Figueroa, oriental, de 34 años. Seguidamente se hizo presente en el lugar Ambulancia de SEMECO, constatando el médico de guardia el fallecimiento de dicho masculino, diagnosticando: “herida de bala, muerto en escena”. También se hicieron presentes en el lugar el Juez de Turno y el Fiscal, el Médico Forense, y el Comando de la Jefatura de Policía de Rivera, conformado por el Sr. Jefe de Policía, Crio. Gral. (R) Wilfredo Rodríguez, el Sub Jefe, Comisario May. Richard Teske, el Jefe de Zona Territorial 1, Crio. Mayor Ruben Gómez Sum, el titular de Seccional 10ª Crio. Leonardo Coore, además de personal de la División de Investigaciones a cargo del Sub Crio. Santiago Araújo y Policía Científica a cargo del Crio. Víctor Rosa Cuello, realizando los relevamientos y las actuaciones correspondientes. Investiga el hecho personal de Seccional 10ª.

ESTUPEFACIENTES – PROCESAMIENTOS. En la tarde del pasado jueves, efectivos de Cárcel Cerro Carancho, en momentos en que efectuaban revista de práctica al interno masculino de iniciales M.M.D.D., oriental, de 35 años, quien se reintegraba de la salida transitoria, le incautaron sustancias estupefacientes que se encontraban en el interior de sus prendas, como ser un envoltorio conteniendo 89,1 gramos de marihuana y 5,5 gramos de cocaína. Fueron derivadas las actuaciones a la División de Investigaciones, ingresando como detenido el masculino antes mencionado. También fue intervenido y conducido la División de Investigaciones el interno de iniciales R.A.M.E., oriental, de 23 años, quien sería el posible receptor de los estupefacientes. Luego de las averiguaciones correspondientes, el pasado viernes, efectivos de la Dirección de Investigaciones realizaron un allanamiento en una finca ubicada en Pasaje 5 de barrio Villa Sonia, donde intervienen a la femenina de iniciales F.P.S.M., oriental, de 19 años, quien presuntamente habría entregado la droga en la vía pública al interno de la Unidad de Internación para Personas Privadas de Libertad, incautando en el interior de la casa un revólver calibre 22 largo de procedencia argentina, conteniendo cinco municiones en su interior y nueve municiones del mismo calibre sueltas en una mesa de luz. También incautan un envoltorio de nylon conteniendo marihuana y un cigarrillo con la misma sustancia. También fueron intervenidos, el interno masculino de iniciales J.L.M.A., oriental, de 27 años, y el masculino R.C.M.A., oriental, de 42 años, quienes estarían relacionados a los hechos. Luego de las averiguaciones y las actuaciones correspondientes, en la noche del pasado viernes una vez finalizada la Instancia Judicial, el Magistrado Actuante dispuso: “1) El procesamiento con prisión de R.A.M.E., por la presunta comisión de un delito de negociación de estupefacientes, especialmente agravado de conformidad a lo dispuesto por los artículos 1, 3, 18, 60 numeral 1 del Código Penal, artículos 31 y 60 del Decreto Ley 14294. 2) El procesamiento con prisión de M.M.D.D., por la presunta comisión de un delito de transporte de estupefacientes especialmente agravado de conformidad a lo dispuesto por los artículos 1, 3, 18, 60 numeral 1 del Código Penal, artículos 31 y 60 del Decreto Ley 14294. 3) El procesamiento sin prisión de la femenina F.P.S.M., por la presunta comisión de un delito de distribución de estupefacientes de conformidad a lo dispuesto por los artículos 1, 3, 18, 60 numeral 1 del Código Penal, artículos 31 del Decreto Ley 14294, Asimismo dispuso: “el cese de detención de R.C.M.A., y el reintegro del interno J.L.M.A., al centro de reclusión”. Trabajó personal de la Unidad de Internación para Personas Privadas de Libertad y de la División de Investigaciones.

VIOLACIÓN – PROCESAMIENTO. El pasado viernes, el Magistrado de Turno dispuso: “procesamiento con prisión del masculino de iniciales Y.E.F.A., por la presunta comisión de reiterados delitos de violación”. Dicho masculino fue detenido el pasado jueves 22 de los corrientes, luego de una denuncia presentada ante la Unidad Especializada en Violencia Doméstica y Género, por la cual lo acusaban de haber abusado sexualmente, de uno de sus hijos, un niño de 10 años. Luego de prontuariado en dependencias de Policía Científica, el procesado fue conducido a la Unidad de Internación para Personas Privadas de Libertad Nº 12 “Cerro Carancho”.

HURTO. En la tarde del pasado viernes, de una finca emplazada en calle Faustino Carámbula casi Ansina, desconocidos ingresaron hurtando una billetera conteniendo documentos varios, tarjetas de crédito varias y la suma aproximada de $ 500 (quinientos pesos). Investiga personal de Secciona Décima.

HURTO. El pasado miércoles 21 de setiembre, de una finca emplazada en Paraje Minuano, desconocidos ingresaron a un galpón de madera, mediante efracción de una puerta de metal, hurtando dos garrafas de gas, un banco de madera y un pelego de color negro, avaluado lo hurtado en $ 12.000 (doce mil pesos). Investiga personal de Seccional 3ª.

HURTO DE CELULAR. En la tarde del pasado viernes, de una finca emplazada en calle Wilson Ferreira Aldunate y Juana de Ibarbourou, desconocidos hurtaron un celular mediante descuido de su propietario, el cual lo había dejado cargando frente a su finca. Investiga personal de Seccional 10ª.

HURTO DE ANIMALES. En la tarde del pasado viernes se verificó un hurto en una chacra ubicada en Camino Las Tunas, donde desconocidos ingresaron hurtando un lechón de aproximadamente un mes y medio de edad, de diez kilos, color blanco, avaluado en $ 1.200 (mil doscientos pesos). Investiga personal del BEPRA.

HURTO. En la madrugada del pasado viernes, de una finca emplazada en calle San Martín esquina Faustino Carámbula, mediante la efracción de una ventana de madera, desconocidos ingresaron y hurtaron una notebook de 16 pulgadas, color negra, un televisor LED, un mouse y una riñonera conteniendo documentos varios. Investiga personal de Seccional 1ª.

LESIONES PERSONALES. En la tarde del pasado viernes, próximo a la hora 18:15, en momentos en que un masculino de iniciales M.A.A.A., oriental, de 40 años, caminaba por Avda. Sarandí entre Faustino Carámbula y Mons. Vera, fue interceptado por otro masculino, quien lo tomó a golpes de puño y puntapiés, retirándose seguidamente del lugar el agresor. La víctima concurrió a Seccional 1ª donde realizó la denuncia correspondiente y luego fue trasladado al Hospital local donde el médico de guardia le diagnosticó: “hiperemia en pabellón auricular izquierdo y abdomen”. Investiga personal de Seccional 1ª.

CHOQUE Y FUGA. En la madrugada del pasado viernes, próximo a la hora 2:00, personal de la Brigada Militar brasileña, ingresó al territorio uruguayo en seguimiento a un motociclista, el cual tomó por calle Ituzaingó en contramano, con dirección al sur y en la intersección con calle Paysandú chocó contra un automóvil que circulaba hacia el norte. Luego de la colisión el motociclista abandono allí la motocicleta matrícula brasileña IOS-8565, color roja, y se dio a la fuga pie a tierra, siendo perdido de vista por los actuantes. Personal del Grupo Halcones concurrió al lugar prosiguiendo con las actuaciones y derivando el hecho a Seccional 1ª, a donde fue trasladada la motocicleta, la cual permanece incautada. Trabaja personal de Seccional 1ª.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO. En la tarde del pasado viernes, ocurrió un siniestro de tránsito en Manuel Oribe y Carlos Roxlo, en momentos en que el masculino J.C.P.C., oriental, de 23 años, conducía la motocicleta matrícula IDH-945, llevando como acompañante a la femenina F.F.R., oriental, de 29 años, por calle secundario de Manuel Oribe en sentido norte y al llegar a intersección con Carlos Roxlo la camioneta matrícula MAF-2306, conducido por el masculino N.F.C.L., oriental, de 40 años, llevando como acompañante al masculino S.F.B.A., oriental, de 46 años, que circulaba también por Bvar. Manuel Oribe en la ruta, el cual gira a la derecha hacia Carlos Roxlo produciéndose la colisión entre ambos. Concurrió ambulancia de Semeco, efectuando el traslado de los ocupantes de la motocicleta nosocomio local, donde asistidos por facultativo diagnosticó, a la femenina: “politraumatismo leve, excoriación de dorso de pie derecho”, y al masculino conductor: “traumatismo de puño en valoración. Excoriaciones múltiples en miembros superiores e inferiores”, mientras que los ocupantes de la camioneta resultaron ilesos. Realizando test de espirometría a vamos conductores el resultado fue negativo. Trabajó la Sección Especializado en Prevención y Asistencia al Tránsito Vehicular. Se enteró al Magistrado de Turno.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO. En la tarde del pasado viernes ocurrió un siniestro de tránsito en calle Ituzaingó y Diego Lamas, en momentos en que la motocicleta matrícula FAI-727, conducida por el masculino S.A.G., oriental, de 77 años, por calle Ituzaingó al norte, al llegar a dicha intersección, el automóvil matrícula IIU-1217, conducido por el masculino H.R.M.M. oriental, de 30 años, que circulaba por Diego Lamas al este, corta su paso produciéndose la colisión entre ambos. Trasladado el conductor de la motocicleta en ambulancia de Semeco a Hospital local, donde asistido por facultativo diagnosticó: “politraumatizado leve, traumatismo mano izquierda”, mientras el conductor del automóvil resultó ileso. Se realizó test de espirometría para ambos conductores, con resultado negativo. Trabajó la Sección Especializado en Prevención y Asistencia al Tránsito Vehicular. Se enteró al Magistrado de Turno.

COMUNICADO. El pasado viernes, personal de la Brigada Especializada en la Prevención y Represión al Abigeato (BEPRA), en conjunto con personal de la Intendencia Departamental de Rivera, realizaron operativos atento a una denuncia de animales sueltos en la vía pública, incautando seis equinos, discriminados en un caballo pelo gateado, un caballo pelo tordillo, un caballo pelo lobuno, una yegua pelo zaino, una potranca pelo zaino y una potranca malacara, los que se encontraban en las zonas de Carretera Aparicio Saravia, Carretera al Abasto y Carretera Presidente Giro, Calle Simón del Pino. Dichos animales se encuentran en depósito en predios de la BEPRA, a disposición de quien justifique propiedad.

AVERIGUACIÓN DE PARADERO. Se solicita la colaboración de la población para localizar a la adolescente Keslley Andreza de Freitas Días, brasileña, de 17 años, de estatura 1,60 metros, cabellos rubios, ojos castaños, con tatuaje en mano izquierda con el diseño de un símbolo de infinito, la cual vestía pantalón jeans color claro, camiseta a cuadrillé color blanca y championes. La misma es oriunda de la ciudad de São Gabriel, en Río Grande del Sur (Brasil), y vino a la ciudad de Rivera el pasado viernes 1 de julio y se desencontró de su compañero en proximidades del Parque Internacional. Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 462-911 o 21525963 de Seccional 1ª.